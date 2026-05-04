キャラも愛される森下龍矢がブラックバーン年間MVP、少年たちと大騒ぎ!! 大橋祐紀は子ども選出のクラブ年間MVP
ブラックバーンは2日、MF森下龍矢がファン投票のクラブ年間MVPに、FW大橋祐紀は7歳から12歳の子ども会員が選ぶクラブ年間MVPに選出されたことを発表した。
森下はレギア・ワルシャワ(ポーランド)からの完全移籍で加入した1年目、4ゴール9アシストを記録。クラブによると、チャンピオンシップ(英2部相当)の1シーズンで13得点に直接関与するのは日本人史上最多だという。38%の得票率でクラブ年間MVPに輝いた。
また、クラブは森下について「ピッチ上でのスターの活躍とともに、ピッチ外でのエネルギーと情熱でも絶大な支持を集めた」と紹介した。最終節後にはスタンドの近くで太鼓を持って少年たちと一緒に盛り上がり、キャラクターを発揮していた。
大橋は今季のリーグ戦で10得点の大台に到達。チームトップのストライカーは子ども会員から33%の投票を得てクラブ年間MVPを受賞した。
森下はレギア・ワルシャワ(ポーランド)からの完全移籍で加入した1年目、4ゴール9アシストを記録。クラブによると、チャンピオンシップ(英2部相当)の1シーズンで13得点に直接関与するのは日本人史上最多だという。38%の得票率でクラブ年間MVPに輝いた。
大橋は今季のリーグ戦で10得点の大台に到達。チームトップのストライカーは子ども会員から33%の投票を得てクラブ年間MVPを受賞した。
How can you not just love Mori? @agr_0110 | #ROVvLEI | #Rovers ⚪️ pic.twitter.com/JXHED7JRx0— Blackburn Rovers (@Rovers) May 3, 2026