三笘薫がBBC月間ベストゴールに3シーズン連続選出!! トッテナム戦で圧巻ボレー弾
英公共放送局『BBC』は3日、サッカー番組『マッチ・オブ・ザ・デイ』でMF三笘薫(ブライトン)が4月度月間ベストゴールに選出されたことを発表した。3シーズン連続での受賞になる。
三笘は4月18日に行われた第33節・トッテナム戦(△2-2)の前半アディショナルタイム、右からのクロスを左足ダイレクトボレーでゴールに突き刺して今季3点目を決めていた。
BBCは8つのゴールを4月の月間ベストゴールにノミネートし、ファンによる投票を実施。その結果、三笘のゴールが22%の得票率で月間ベストゴールに輝いた。2位は同じ試合で得点したトッテナムMFシャビ・シモンズで19%、3位はリバプールFWリオ・ングモハがフルハム戦で決めた得点で17%だった。
三笘は2023-24シーズンの8月度と24-25シーズンの2月度月間ベストゴールにも選出されており、昨季は年間ベストゴールも受賞していた。なお今回の得点はリーグ公式の月間ベストゴールにもノミネートしている。
三笘は4月18日に行われた第33節・トッテナム戦(△2-2)の前半アディショナルタイム、右からのクロスを左足ダイレクトボレーでゴールに突き刺して今季3点目を決めていた。
BBCは8つのゴールを4月の月間ベストゴールにノミネートし、ファンによる投票を実施。その結果、三笘のゴールが22%の得票率で月間ベストゴールに輝いた。2位は同じ試合で得点したトッテナムMFシャビ・シモンズで19%、3位はリバプールFWリオ・ングモハがフルハム戦で決めた得点で17%だった。
三笘は2023-24シーズンの8月度と24-25シーズンの2月度月間ベストゴールにも選出されており、昨季は年間ベストゴールも受賞していた。なお今回の得点はリーグ公式の月間ベストゴールにもノミネートしている。
スーパーゴール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 18, 2026
グロスからファーへのクロス#三笘薫 が完璧なボレーで
見事な同点弾⚽️
実況の小林さんも「美しすぎる」と
驚きが隠せない様子
プレミアリーグ第33節
⚔️ ブライトン v トッテナム・ホットスパー
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