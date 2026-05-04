ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】近鉄鳥羽線 五十鈴川～鳥羽（上下線）で運転再開… 【交通情報】近鉄鳥羽線 五十鈴川～鳥羽（上下線）で運転再開（午前9時35分） 【交通情報】近鉄鳥羽線 五十鈴川～鳥羽（上下線）で運転再開（午前9時35分） 2026年5月4日 10時27分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 近鉄鳥羽線は、朝熊～池の浦間の線路に倒木が認められたため、午前8時50分から、五十鈴川～鳥羽（上下線）で運転を見合わせていましたが、除去作業が行われ、午前9時35分に運転が再開されました。 【写真を見る】【交通情報】近鉄鳥羽線 五十鈴川～鳥羽（上下線）で運転再開（午前9時35分） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 6年かけて“独学”で建設 愛知の山奥に潜む“携帯圏外”でも客が絶えない飲食店 スゴ腕82歳の店主 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 大学, 世田谷区, 大船, 伊東市, 神奈川, ネジ, 介護タクシー, 神事, 明大前