¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¹¥Ä´¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ïº¸Åê¼ê¤ÇÂ¨¸òÂå¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Îº¸±¦Í·¤Ó¤Ë¤Ï¥¦¥ó¥¶¥ê¤À¡×´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡¥Ù¥Ã¥ÄÉÔºß¤Î´Ö¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â·ÅÀ®¡á£²£·¡Ë¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Þ¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡££³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££²²ó¤Ë±¦ÏÓ¥á¥¤¤«¤é±¦Á°Å¬»þÂÇ¡¢Â³¤¯£µ²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤â»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£·²ó¤«¤éº¸ÏÓ¥Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÂåÂÇ¡¦¥í¥Ï¥¹¤ò¹ð¤²¤¿¡£ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£·ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¡¢£µÅðÎÝ¤È¥Ù¥Ã¥ÄÉÔºß¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¹¶¼é¤Ëµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾¡Éé¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ú¹ñ¡×¤Ï¡Ö¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ëº¸±¦Í·¤Ó¡¡£²°ÂÂÇÊü¤Ä¤âº¸ÏÓ¤¬½Ð¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¹Ô¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¥¤¡¼¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¤Þ¤¿º¸±¦Í·¤Ó¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èàº¨¤ßÀáá¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¤¤¤¯¤éÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡Öº¸ÂÐº¸¤ÏÅê¼ê¤¬ÍÍø¡×¤È¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤òÊø¤µ¤º¡¢ÆÃ¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ËºòÇ¯¤«¤é¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£