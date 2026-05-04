ブライトン三笘薫がトッテナム相手に叩き込んだ一撃

イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫に対し、現地から大きな称賛が送られている。

現地時間4月18日に行われたプレミアリーグ第33節トッテナム戦（2-1）で三笘が記録した鮮やかなボレーシュートが、英国内で高い評価を得た。英放送局「BBC」のサッカー番組「マッチ・オブ・ザ・デイ」が公式Xを通じて報じている。

三笘はトッテナム戦の後半、左サイドからのクロスに反応すると、ペナルティーエリア内で見事な技術を披露。難しい弾道のボールをダイレクトで合わせ、ゴールネットを揺らした。この得点は試合の行方を決定づけるだけでなく、その技術の高さから多くのファンの記憶に刻まれることとなった。

同番組は公式Xにて「三笘薫、おめでとう！」と綴り、日本代表のアタッカーを祝福。トッテナム戦で決めたボレーシュートについて「トッテナム戦でのボレーが4月の月間最優秀ゴールに選出された」と伝えている。この投稿には多くのファンから反応が寄せられ、改めてその存在感を知らしめる形となった。

今季のプレミアリーグでコンスタントに結果を残し続けている三笘。月間最優秀ゴールという形で見える評価を手にしたことは、シーズン終盤に向けて大きな弾みとなるはずだ。現地メディアも「4月の月間最優秀ゴール」と綴っており、イングランドの地で日本のスターが放った輝きが公式に認められた格好だ。（FOOTBALL ZONE編集部）