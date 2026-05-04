ÊÆ·³¥°¥í¡¼¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼·¤¬ËÌµþÅþÃå¡Ä¥È¥é¥ó¥×¡¦½¬¶áÊ¿²ñÃÌ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÍÆþ
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎÀìÍÑ¥ê¥à¥¸¥ó¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ëÊÆ·³C¡Ý17¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼·¡×ÀïÎ¬Í¢Á÷µ¡¤¬1Æü¡¢ËÌµþ¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£14¡Á15Æü¤ËËÌµþ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢Î¾¹ñ¤Ï½µËö¤Î´Ö¡¢¥¤¥é¥ó»ºÀÐÌý¤ÎÍ¢Æþ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤òÁê¼ê¤ËÀ©ºÛ¤ÈÂÐ¹³¤Î¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
1ÆüÌë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¶õ·³¹Ò¶õµ¡Æ°·³ÃÄ¡ÊAMC¡Ë¤È´ðÃÏ¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¤òÈøÍã¤ËÉ½µ¤·¤¿ÀïÎ¬Í¢Á÷µ¡C¡Ý17¡Ê88204¹æµ¡¡Ë¤¬ËÌµþ¼óÅÔ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤¬Î®ÉÛ¤·¤¿¡£¹á¹Á¡¦À±ÅçÆüÊó¤Ï3Æü¡¢³ºÅöµ¡¼ï¤ÏÊÆ¶õ·³Âè437¶õÍ¢¹Ò¶õÃÄ½êÂ°¤Ç¡¢2ÆüÁ°¤ËÅìµþ¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÅþÃå¤·¡¢2Æü¤ËËÌµþ¤òÎ¥¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£C¡Ý17ÀïÎ¬Í¢Á÷µ¡¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥ê¥à¥¸¥ó¡Ö¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡×¡¢ÊÝ°ÂÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÃÏ¾å¸î±Ò¼ÖÎ¾¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢ÁõÈ÷¤ò´Þ¤à»Ù±çÊª»ñ¤òÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç»öÁ°¤Ë¶õÍ¢¤¹¤ëÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£
2017Ç¯¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½éË¬Ãæ»þ¤Ë¤â2µ¡¤ÎC¡Ý17Í¢Á÷µ¡¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¹ñÉÐË¬Ãæ¤Ï2Çñ3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ÏËÌµþË¬Ìä»þ¡¢ÄàµûÂæ¹ñÉÐ´Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ·Ï¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹°Â³¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥ì¥¸¥¹¥Û¥Æ¥ë¤òÁ´´ÛÂßÀÚ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÊÆ¹ñÂç»È´Û¶á¤¯¤Î¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬12Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤ÎÍ½Ìó¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÃæÃÇ¤·¤¿¡£
Àè·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Î³°¸ò¡¦·ÐºÑ¤Î¼ÂÌ³»ÊÎáÅã¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎµÄÂê¤òµÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌÄ¾¸å¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄ©È¯Åª¤Ê°è³°µ¬À©¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë°à½Ì¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤â²ñÃÌÄ¾¸å¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏºÇ¶á¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæ·ÐºÑËÇ°×À©¸ÂÁ¼ÃÖ¤Ë¸·½Å¤Ê·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È²¦µ£³°Áê¤Î¹¶ËÉ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿å½à¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£²¦³°Áê¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¸òÎ®¤ÎµÄÂê¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆËÌµþ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤ÎºÇÂç¤Î´í¸±¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¶¯¹Å¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾å¤ò¹Ô¤¯ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£³°Áê²ñÃÌ¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤ÏÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥é¥ó»ºÀÐÌý¤òÍ¢Æþ¤·¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤È´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤òÊóÆ»´±Ì¾µÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó»º¤ÎÀÐÌý¡¢ÀÐÌýÀ½ÉÊ¡¢¤ª¤è¤ÓÀÐÌý²½³ØÀ½ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Ê£¿ô¤Î´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¡¢¤ª¤è¤ÓÁ¥Çõ¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÀÐÌý¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀÄÅç³¤¶ÈÌýâûÆ¬Í¸Â¸ø»Ê¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¼ÒÂåÉ½¤ÎÍû¿·½Õ»á¤âÀ©ºÛ¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤»¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÄ¾¤Á¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÊóÉü¤ËÈ¿·â¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï2Æü¸á¸å¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹±ÎÏÀÐ²½¡ÊÂçÏ¢¡ËÎû²½¡¢»³Åì¼÷¸÷Ï¥À¶ÀÐ²½¡¢»³Åì¶âÀ¿ÀÐ²½½¸ÃÄ¡¢²ÏËÌ鑫³¤²½¹©½¸ÃÄ¡¢»³Åì¾¡À±²½¹©¤Ê¤É5¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤òÇ§Äê¡¦¼Â¹Ô¡¦½å¼é¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©ºÛ¶Ø»ßÎá¤òÈ¯ÉÛ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó»ºÀÐÌý¤ÎÃùÂ¢µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ©ºÛ¤òÍú¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊóÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ø¿Ë¤À¡£
À¶²ÚÂç³Ø¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂ¹À®Úß¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¹á¹Á¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¡ÊSCMP¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤è¤ê¤â¡¢³Æ¼«¤ÎÀïÎ¬Åª¹ÍÎ¸¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÀ©ºÛ¤Ï¸ò¾Ä²áÄø¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤ä°ÂÊÝµ¡´Ø¤Î°µÎÏ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¹ñÆâÅª¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£