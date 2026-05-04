BS−TBSで放送されているグルメ番組「町中華で飲ろうぜ」に出演中の女優でモデルの谷口彩菜（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌グラビアのオフショットなどを投稿した。

「2回目のグラビアということでまだまだ緊張しまくりの撮影でしたが綺麗に撮っていただきました！」と報告。グレーと白のバレエのレオタード衣装ショットや、ベッドの上での薄紫色ビキニ水着ショットなどを公開した。

「そしてデジタル写真集たくさんの方にみていただいてデイリーランキング1位だけでなくウィークリーランキングも1位でした ありがとうございます」と感謝。「23日から発売の週刊ヤングジャンプさんのセンターグラビア！そして、デジタル写真集『きみと0距離になるまで』まだみてない方ヤンジャン＋でぜひみてください」と願った。

ファンやフォロワーからも「スタイル抜群」「可愛いし美ボディ」「素敵なヒップ」「チャーミング」「これはたまらん」などのコメントが寄せられている。

谷口は京都府出身。15年にいちごPRレディ「ミスいちご」ファイナリスト100人で形成する「いちごアソシエイツ」に選出され芸能界入り。17年から19年まではアイドルグループ「ニコニコハートLOVERS」で活動。23年からは神戸コレクションなどのファッションイベント出演多数。24年にファッション誌「MEiSSA」の専属モデルに就任。26年3月からはBS−TBSの人気グルメ番組「町中華で飲ろうぜ」の3期生としてレギュラー出演中。趣味はお菓子づくり、競技ポーカー、コスプレ。激辛好き。身長162センチ。血液型AB。