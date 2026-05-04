「ここに来て覚醒」「調子が上がってきたな」25歳日本人ストライカーがドイツで２点目奪取！ ネット歓喜「嬉しすぎるぞ」
現地５月３日に開催されたブンデスリーガ２（ドイツ２部）の第32節で、山田新が所属するプロイセン・ミュンスターはハノーファーと敵地で対戦。３−３の引き分けに終わった。
この一戦で、今年１月にセルティック（スコットランド）からレンタルで移籍した山田が、加入後２点目をマークした。39分、スローインの流れから、右サイドをドリブルで突破したイマド・ロンディッチのクロスに右足で上手く合わせ、ネットを揺らして見せた。
25歳FWがマークした一発に、SNS上では以下のような声が上がった。
「ケチャドバってきたかな？」
「復調しつつあるな！」
「こっから上昇気流に乗って欲しい！」
「うまい！ナイスゴール！」
「ここに来て覚醒来た？」
「嬉しすぎるぞ。爆発したら止まらないタイプと信じてるよ」
「調子が上がってきたな」
「ここから大爆発してくれ！」
セルティックではなかなか出番が得られずに苦しんだが、新天地では息を吹き返しつつある。ここからさらに得点を量産できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山田がドイツで躍動！ クロスに右足で上手く合わせる！
この一戦で、今年１月にセルティック（スコットランド）からレンタルで移籍した山田が、加入後２点目をマークした。39分、スローインの流れから、右サイドをドリブルで突破したイマド・ロンディッチのクロスに右足で上手く合わせ、ネットを揺らして見せた。
25歳FWがマークした一発に、SNS上では以下のような声が上がった。
「復調しつつあるな！」
「こっから上昇気流に乗って欲しい！」
「うまい！ナイスゴール！」
「ここに来て覚醒来た？」
「嬉しすぎるぞ。爆発したら止まらないタイプと信じてるよ」
「調子が上がってきたな」
「ここから大爆発してくれ！」
セルティックではなかなか出番が得られずに苦しんだが、新天地では息を吹き返しつつある。ここからさらに得点を量産できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山田がドイツで躍動！ クロスに右足で上手く合わせる！