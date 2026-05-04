昨年の9・11同時多発テロ追悼式典に参加したジュリアーニ元ニューヨーク市長/Seth Wenig/AP/File

（CNN）米ニューヨーク市のルディ・ジュリアーニ元市長（81）が重体となって病院に入院している。広報担当者が3日、X（旧ツイッター）に掲載した声明で明らかにした。容体は安定しているという。

声明では、入院の理由については明らかにしていない。

ドナルド・トランプ大統領はジュリアーニ氏の入院について「過激左派の狂人連中や民主党の全員からあんなひどい仕打ちを受けるとは何という悲劇――そして彼は何もかも正しかった！ 彼らは選挙で不正をして何百もの話をでっち上げ、我が国を破壊するためなら何でもやった。そして今、ルディを見てみろ。悲しすぎる！」と自身のSNSに投稿した。

ジュリアーニ氏はトランプ氏の元顧問弁護士で、2001年9月11日に米同時多発テロが起きた当時のニューヨーク市長だった。20年の選挙後は、アリゾナ州の検察の捜査対象となったり、ジョージア州の元選管職員が起こした民事訴訟で多額の損害賠償を命じられたりしていた。

それでもトランプ氏はジュリアーニ氏を支持し続け、昨年6月には国土安全保障省の諮問委員会委員に同氏を任命した。

昨年8月にはニューハンプシャー州で起きた自動車事故で負傷して入院。20年にはコロナウイルスに感染して4日間入院していた。