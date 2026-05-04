『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』（絵：たちもとみちこ／文溪堂）より

お話を聞いた人ますだゆうこケロポンズ、パネルシアター・絵本作家

東京都出身。国立音楽大学教育科、幼児教育専攻卒。子どもたちに大人気の歌って遊ぶ音楽ユニット「ケロポンズ」として全国各地で親子コンサートや保育セミナーなど行うほか、NHK教育テレビ「おかあさんといっしょ」、「すくすく子育て」に楽曲提供、テレビ、CM、YouTube配信など、幅広く活躍中。代表曲に「エビカニクス」がある。たちもとみちこ氏とのコンビで「もっと知りたい！ 行事の絵本」シリーズ（文溪堂）を刊行。その他の絵本の文章に『ねこのおいしゃさん』、「ケロちゃん絵本」シリーズ（いずれもそうえん社）など多数。

ケロポンズ・プッピーズ公式サイト

「こいのぼり」に子どもの健やかな成長を託して

--爽やかな青空が広がる5月。体が弱く、外でなかなか遊べないたつやが、窓から見えるこいのぼりを眺めていると、こいのぼりが話しかけてきて--。音楽ユニット「ケロポンズ」のますだゆうこさんが手がけた『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』（絵：たちもとみちこ／文溪堂）は、「もっと知りたい！ 行事の絵本」シリーズ（文溪堂）の一冊。たつやとこいのぼりのアオの冒険物語を通じて、「こどもの日」の由来や過ごし方について、楽しみながら理解が深まる絵本だ。

『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』（絵：たちもとみちこ／文溪堂）より

「行事の絵本」シリーズ第1作は2008年に刊行した『ハロウィン ドキドキ おばけの日！』（絵：たちもとみちこ／文溪堂）。当時、英語教室や地域のイベントなどで子どもたちの間でもハロウィンが注目されるようになっていたのですが、「ハロウィンの由来」に焦点を当てた絵本はあまりなかったんですね。この絵本が好評を受けたことをきっかけに、1月はお正月、2月は節分、3月はひなまつり、4月はイースター……など、和洋問わず季節の行事を網羅した全12巻のシリーズになりました。

『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』の主人公は、病気がちで療養中のたつやくん。中国に伝わる「鯉の滝登り伝説」をベースに「健やかな子どもに成長してほしい」というこいのぼりに託された願いから、たつやくんとアオの物語のアイデアが浮かびました。

たつやくんがこいのぼりのアオと一緒にいろいろな試練を乗り越え、たくましく元気になっていく--というストーリーに重ね合わせて、「こどもの日」に込められた思いが自然に感じ取れるような内容にしたいと思ったんです。「滝登り」に挑戦して傷だらけになったアオの治療のために、たつやくんが勇気を出して、ショウブやヨモギの葉を探すところは、ぜひ描きたかったシーンですね。

細部まで楽しさに満ちたたちもとみちこさんの絵

--シリーズ全作を通して絵を担当するのはたちもとみちこさん。多種多様な画材で描いた素材をコラージュした、カラフルな表現は見ているだけで心が浮き立つ。

『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』（絵：たちもとみちこ／文溪堂）より

たちもとさんに制作方法を聞いたことがあるのですが、いろいろな画材を使った絵やテクスチャーの違う紙などの素材を組み合わせて制作されているんですね。一つひとつの絵にものすごく手間がかけられている。たちもとさん独特の鮮やかな色合いはこうしてつくられているんだな、と初めて知ったときは感動しました。

『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』のなかでも私が特に好きなのは、アオくんがついに龍となる場面でしょうか。後光がさす龍の姿に力強さを感じると同時に、目や表情にはなんともいえない愛嬌も感じられて、見ているだけで元気をもらえる絵だと思います。

理解を深める「豆知識」や行事食・工作レシピも

--行事の由来や過ごし方などの「豆知識」ページが差し挟まれるのも「行事の絵本」シリーズの特徴の一つ。本書にも柏もちのレシピやこいのぼりの工作方法など、家庭で行事を楽しむためのさまざまなヒントが散りばめられている。

『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』（絵：たちもとみちこ／文溪堂）より

毎回、編集部から行事についての資料をもらって熟読するのですが、今回の本で初めて知ったのは「柏もち」の由来。柏の木は新芽が出ないと古い葉っぱが落ちないことから、柏の葉が「子どもが大きくなるまで親は亡くならない」という意味を持つ縁起物とされ、そこから柏もちを食べるようになったそうです。

端午の節句にショウブやヨモギをお風呂に入れること、柏もちを食べること、こいのぼりや五月人形を飾ること……など、今も伝わる風習には、すべてにちゃんと意味がある。昔から語り継がれてきたことを、次の世代に伝えていくことを大事にしていきたいなあと感じます。「行事の絵本」シリーズでは、「おはなし」の部分と「豆知識」の部分の両方を楽しみながら読んでいただいて、大人も子どもも「そうだったのか！」という新たな発見があるとうれしいですね。

3〜4歳など、まだ小さいお子さんに「行事の絵本」シリーズを読み聞かせするときは、文章のすべてを正確に読まなくても大丈夫。絵を眺めながら指さして「こいのぼりの名前はアオくんって言うんだって！」「柏もち、おいしそうだね。こどもの日に食べようね」など、行事の楽しさが伝われば十分です。豆知識のところだけピックアップして読んでもいいし、お子さんの興味に合わせて、その日の気分で自由に楽しんでいただければと思います。