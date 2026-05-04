M!LK・ILLIT・Da-iCEら出演「JAPAN JAM」3日目、強風の影響で中止「安全確保が困難」「ダイヤにも大幅な乱れ」4日目の開催は協議中
【モデルプレス＝2026/05/04】5月2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」の4日の公演が中止されることがわかった。同日、公式サイトにて発表された。
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3日に強風対策を発表していた同イベント。4日の公演については「より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました」と伝えていた。
しかし「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました」とし「加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表。「参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります」と伝え、「この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。同日の公演にはILLIT、M!LK、ME:I、Da-iCE、CUTIE STREETなどの豪華アーティストの出演が予定されていた。
なお5日の開催については現在協議中としており、4日午後のできるだけ早い時間に再度知らせるとつづっている。またチケットは払い戻し対応、オフィシャルグッズのプレオーダーは配送での受け取りまたは払い戻しの選択が可能としている。（modelpress編集部）
5月4日（月・祝）開催中止のお知らせ
本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます。
参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます。
なお、5月5日（火・祝）の開催に関しましては現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします。
＜5月4日（月・祝） 1日券・セット券をご購入のお客様へ＞
チケットの払い戻しをいたします。詳細につきましては、5月下旬に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。「Jフェス」アプリ上の電子チケットは5月5日（火・祝）以降に非表示となりますが、払い戻しには影響ございません。ご購入履歴を元に対応させていただきます。
＜5月4日（月・祝） のクロークチケットを事前販売でご購入済みのお客様へ＞
クローク代金の払い戻しをいたします。詳細につきましては後日改めてご案内させていただきます。
＜5月4日（月・祝）受け取りのオフィシャルグッズをプレオーダーにてご購入済みのお客様へ＞
配送でのお受け取り、または払い戻しをご選択いただけます。詳細につきましては後日改めてご案内させていただきます。
2026年5月4日
JAPAN JAM事務局
【Not Sponsored 記事】
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◆JAPAN JAM、強風の影響で中止
3日に強風対策を発表していた同イベント。4日の公演については「より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました」と伝えていた。
なお5日の開催については現在協議中としており、4日午後のできるだけ早い時間に再度知らせるとつづっている。またチケットは払い戻し対応、オフィシャルグッズのプレオーダーは配送での受け取りまたは払い戻しの選択が可能としている。（modelpress編集部）
◆全文
5月4日（月・祝）開催中止のお知らせ
本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます。
参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます。
なお、5月5日（火・祝）の開催に関しましては現在協議中です。本日の午後できるだけ早い時間に再度お知らせをいたします。
＜5月4日（月・祝） 1日券・セット券をご購入のお客様へ＞
チケットの払い戻しをいたします。詳細につきましては、5月下旬に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。「Jフェス」アプリ上の電子チケットは5月5日（火・祝）以降に非表示となりますが、払い戻しには影響ございません。ご購入履歴を元に対応させていただきます。
＜5月4日（月・祝） のクロークチケットを事前販売でご購入済みのお客様へ＞
クローク代金の払い戻しをいたします。詳細につきましては後日改めてご案内させていただきます。
＜5月4日（月・祝）受け取りのオフィシャルグッズをプレオーダーにてご購入済みのお客様へ＞
配送でのお受け取り、または払い戻しをご選択いただけます。詳細につきましては後日改めてご案内させていただきます。
2026年5月4日
JAPAN JAM事務局
【Not Sponsored 記事】