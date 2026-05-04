M!LK・ILLIT・Da-iCEら出演「JAPAN JAM」3日目、強風の影響で中止「安全確保が困難」「ダイヤにも大幅な乱れ」4日目の開催は協議中

M!LK・ILLIT・Da-iCEら出演「JAPAN JAM」3日目、強風の影響で中止「安全確保が困難」「ダイヤにも大幅な乱れ」4日目の開催は協議中