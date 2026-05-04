年金を受け取るタイミングは、人生の後半戦を左右する大きな決断です。受給開始を遅らせて年金を増やす「繰下げ」を検討した男性が出した、「納得の最終結論」とは？

「増やさなくて正解だった」浅井さんの選択

浅井泰三さん（仮名・70歳）は、60歳で定年を迎えた後も嘱託社員として同じ会社で5年間勤務。65歳で完全に現役を退きました。

浅井さんは離婚しており、現在は独り身。65歳時点での年金受給額は、月々約15万円。当時、浅井さんの手元には退職金を含めて約1,800万円の貯蓄がありましたが、70歳まで続く住宅ローンの支払いが残っていました。

「5年待てば年金が42％も増えるっていうでしょ？ 月15万円が21万円ぐらいになるっていうのは、かなりデカいですよ。5年なんて、この年になれば一瞬だとも思ったしね」

65歳を前に、同年代の飲み仲間の間でも、年金受給のタイミングが話題に上がったといいます。ほとんどが65歳から普通にもらうといっていましたが、繰下げるという人が1人だけいたといいます。

「彼は手元のお金に余裕があるみたいで、繰下げは資産運用の感覚みたいでした。2年繰下げて、そこでもっと繰下げるか判断すると。彼は『投資と違って確実に増えるから、俺は迷わない』って。いや……私の迷いは深まりました（笑）」

65歳で受給開始、5年後の今

しかし、ある友人から言われたひと言が、決意を固めるきっかけに。

「お前、独身だろ？ もし途中でポックリいったら、一銭ももらえないんだぞ。国に寄付するようなもんだ。俺ならさっさと、もらえるうちにもらっとくね」

浅井さんの迷いを晴らすようなシンプルな言葉でした。そして、もう一度熟考した上で、65歳から受給という一般的な道に決めたといいます。

「65歳からの1年は、それまでとは違うかもしれないと思ったんです。5年繰下げたとして、その間に膝がダメになるかもしれないし、目が悪くなるかもしれない。動けるうちに金がないのが一番損だな、と思ったんです」

それから5年。70歳になった今、浅井さんは晴れやかな表情で語ります。

「今こうして元気なんだから、繰下げた方が得だったのかなと思うこともあります。でも、実際は80歳過ぎまで生きないと、そうも言いきれないんですよね」

まだ体が動くうちに国内をあちこち回れたことに、満足しているといいます。年金以外にアルバイトで収入を得たこと、投資に回したお金が増えたことで、不安視していたほどの経済状態にもなっていないとも。

「この数年で、同い年の連中がガンの手術をしたり、お墓に入るのを見ましたから。あくまで『私の場合は』になりますが……65歳からの受給をこれっぽっちも後悔してません」

年金受給「3つの選択肢」と損得を超えた考え方

日本の年金受給は原則65歳からですが、本人の希望で前後させることが可能です。つまり、3つの選択肢があります。

・通常受給（65歳）：増減額なし

・繰上げ受給（60〜64歳）：1ヵ月早めるごとに0.4％減額

・繰下げ受給（66〜75歳）：1ヵ月遅らせるごとに0.7％増額

最大10年繰下げると、なんと84％増の計算。「月10万円が月18.4万円になる」という大幅な増額です。にもかかわらず、実際に繰下げを選択した人は、国民年金で2.2％、厚生年金では1.6％という低い割合（令和5年度）です。

もし65歳ではなく、70歳で受け取った場合（5年間の繰下げ）、月額42％増額になりますが、損益分岐点（取り戻せる年齢）はおおむね82歳前後。75歳で受け取った場合（10年の繰下げ）、月額84％増額になりますが、損益分岐点（取り戻せる年齢）はおおむね87歳前後です。

浅井さんの友人が言った「確実に増える」は、繰下げ期間が過ぎた後も存命だったらの話。そして、最終的な損得は、損益分岐点を超えるまで受け取って、初めて確定します。

また、長生きをしていても、その時に健康を失っていれば、思ったようなお金の使い方もできない可能性があります。金額の増加という面だけを見るのではなく、「未受給リスク」や「健康寿命」、そして、「増額の目的」など、さまざまな点を考慮して、受け取り時期を判断する必要があるわけです。

年金の受け取りに、誰でも共通の正解はありません。だからこそ、自分が納得できる着地点を見つけることが、後悔のない老後への鍵となるでしょう。