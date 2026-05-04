認知症の人は病識が無く認知症である自覚を持てない…病人扱いされていると感じる世界とは？【認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方】

認知症の人は病識が無く認知症である自覚を持てない…病人扱いされていると感じる世界とは

周りの人に、身に覚えのない病気で病人扱いをされていると感じる世界

○エピソード

最近義母は物忘れがひどくなり、物の紛失は毎日で、食べたご飯を「食べていない」ということもしばしば。親戚からも通院を促され、提案しましたが、「バカにして！私はまだボケていない」と激昂されました。

【あるある行動】本人が認知症を認めず、通院に応じない

認知症の初期は、老化による生理的な現象なのか、認知症による症状なのか、周囲の人にも見分けがつきづらいことが多いでしょう。

認知症の特徴として、認知症の自覚、つまり「病識」がないことが挙げられます。自分に最近起こっている出来事について、あまり問題意識がなく、自覚が全くない場合には、「なぜ病院に行かなきゃならないの？家族が何か企んでいる？」などという発想になるかもしれません。

とはいえ、本人は「最近何かおかしい」「何となく変だ」と何となく矛盾や不安を感じていることも多いのです。「それなら素直に病院に行けばいいのに……」と思うのですが、周囲の家族との関係性や、本人が本来もっているプライドや性格によっては、自分を守ることを優先し、「認めたくない」という気持ちになって、受信を拒否することもあります。

しかし、今までの様子と大きく異なる言動が現れたり、「いいえ！行きません！」という強い拒否反応があったり、特に同居の家族以外の人から見て、「やはりおかしい」と感じたりするなら、早めに受診・治療を検討しましょう。

○もしあなたがこの世界にいたら？

あなたが「最近何かおかしい……理由はわからないが、思い通りにいかないな……」と感じているときに、人から「きみ、何か変だよ。精神科の病院に行けば？」と言われたら、恐怖と屈辱感から「何で！？」と思わないでしょうか？

【出典】『認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方』著：山川淳司 椎名淳一 加藤史子