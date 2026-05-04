文字を書くことにも繋がるビーズをとおす感覚を楽しめる「ルーピング」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

文字を書くことにも繋がるビーズをとおす感覚を楽しめる「ルーピング」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
文字を書くことにも繋がるビーズをとおす感覚を楽しめる「ルーピング」の作り方
ルーピング
推奨年齢 1歳前後～ あそび制作 ちゃみ
ジェットコースターのようにループしたワイヤーを伝って、ビーズやループエンドを動かします。子どもが箱を押さえられなければ、箱の底を固定しましょう。
この力が伸びる！
ビーズやループエンドを目で見ながら、手を動かすことで、なめらかな手首が作られます。やがて、文字を書くことにもつながっていきます。
あそぶときのポイント
最初は大人がビーズを動かして、一緒にあそぶことからスタート。子どもがあそびかたを理解したら、あとは見守りましょう。
用意するもの・ギフトボックスなどの箱 ・アルミワイヤー ・大きめのビーズやループエンド ・ラジオペンチ ・ガムテープ ・キリ ・ボンド
作り方
作り方1
箱のふたを外し、キリで四隅にワイヤーが通る程度の穴をあける
作り方2
ワイヤーをペンチで適度な長さに切り、手で曲げてループを作りビーズを通す
作り方3
ふたにあけた穴から裏側にワイヤーを通し、先を折り曲げる
作り方4
ワイヤーにこすりつけるようにガムテープを貼って、しっかりと固定する
作り方5
箱の本体をひっくり返し、底を上にして、内側にボンドをつけたふたをはめる
作り方6
ボンドが乾くまでふたを押さえ、しっかりとくっつけば完成
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子