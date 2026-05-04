文字を書くことにも繋がるビーズをとおす感覚を楽しめる「ルーピング」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

文字を書くことにも繋がるビーズをとおす感覚を楽しめる「ルーピング」の作り方

ルーピング

推奨年齢 1歳前後～ あそび制作 ちゃみ

ジェットコースターのようにループしたワイヤーを伝って、ビーズやループエンドを動かします。子どもが箱を押さえられなければ、箱の底を固定しましょう。

この力が伸びる！

ビーズやループエンドを目で見ながら、手を動かすことで、なめらかな手首が作られます。やがて、文字を書くことにもつながっていきます。

あそぶときのポイント

最初は大人がビーズを動かして、一緒にあそぶことからスタート。子どもがあそびかたを理解したら、あとは見守りましょう。

用意するもの

作り方

・ギフトボックスなどの箱 ・アルミワイヤー ・大きめのビーズやループエンド ・ラジオペンチ ・ガムテープ ・キリ ・ボンド

作り方1

箱のふたを外し、キリで四隅にワイヤーが通る程度の穴をあける

作り方2

ワイヤーをペンチで適度な長さに切り、手で曲げてループを作りビーズを通す

作り方3

ふたにあけた穴から裏側にワイヤーを通し、先を折り曲げる

作り方4

ワイヤーにこすりつけるようにガムテープを貼って、しっかりと固定する

作り方5

箱の本体をひっくり返し、底を上にして、内側にボンドをつけたふたをはめる

作り方6

ボンドが乾くまでふたを押さえ、しっかりとくっつけば完成

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子