前線を伴った低気圧の影響で、東日本を中心に雨や風が強まり、関東地方では、交通機関に影響が出ています。

【写真を見る】東日本中心に雨・風強まる ピーク過ぎるも関東地方で交通機関に影響 通行止めや運転見合わせ相次ぐ

前線を伴った低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まり、成田空港では、強風で着陸を一旦取りやめ再上昇するゴーアラウンドが相次いでいます。

すでに関東での雨と風のピークは過ぎましたが、関東地方では、交通機関に影響も出ています。NEXCO東日本などによりますと、東京湾アクアラインは強風のため、けさから通行止めとなっています。

また、JR成田線は倒木の影響で一部の区間で運転を見合わせているほか、JR京葉線も一時、運転を見合わせていましたが先ほど再開されました。

また、小田急小田原線は、神奈川県の秦野駅と小田原駅の間の上下線で運転を見合わせています。

神奈川県や千葉県などでは一時、6000戸以上で停電が発生しました。低気圧は今後、発達しながら北海道付近に移動する見込みで、引き続き警戒が必要です。