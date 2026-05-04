与野党の憲法担当者らは憲法記念日の３日、ＮＨＫ番組で、今後の憲法改正の議論の進め方などについて意見を交わした。

自民党の小野寺五典・元防衛相は、自衛隊違憲論を解消する必要があるとし、党が改憲項目に掲げる自衛隊の根拠規定の明記に関して「おそらく多くの国民に理解していただける。この国の安全保障に（とって）一番重要だ」と強調した。

日本維新の会の前原誠司・元外相は、憲法９条を巡り、「自衛隊は戦力ではないとしてきたが、様々な矛盾が出てきている」と指摘し、戦力不保持などを規定する９条２項の削除に意欲を示した。

国民民主党の玉木代表は、災害などの緊急時に国会議員の任期を延長することを柱とした緊急事態条項の創設や、参院選の合区解消を挙げ、「民主主義の基盤をしっかり整えるような憲法改正をまずやってはどうか」と呼びかけた。

中道改革連合の階幹事長は、国会機能維持を目的に議論が進んでいる緊急事態条項を念頭に、「（衆院の）解散権の制約や、臨時国会召集の円滑化もセットで議論すべきだ」と求めた。

立憲民主党の小西洋之・憲法調査会長は、国会議員の任期延長などに触れ、「誤った議論にしっかりと対峙（たいじ）していく」と語った。

首相、早期の改憲に意欲

高市首相（自民党総裁）は３日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会に寄せたビデオメッセージで、「政治家が国民の負託に応えるために行うべきは、決断のための議論だ」と強調し、早期の改憲に意欲を示した。

首相は、「憲法は時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が図られるべきだ」とも語り、全国各地で丁寧に説明を重ねていくとした。国会発議に向けた今後のスケジュールや、具体的な改憲項目については言及しなかった。

集会には、衆院憲法審査会与党筆頭幹事の自民の新藤義孝・元総務相や、日本維新の会の阿部圭史衆院議員、国民民主党の玉木代表らが出席した。自民は緊急事態条項の創設や自衛隊の根拠規定の明記など改憲４項目を掲げており、新藤氏は「この国の未完成部分を完成させるのが４項目だ。具体的に決着させるため、議論する」と訴えた。