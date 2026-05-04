敵地ツインズ戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は3日（日本時間4日）、敵地ツインズ戦に「2番・三塁」で先発出場。9回の第5打席に、3試合連続となる9号2ランを放った。この一発には現地実況席からも、週間MVPに推す声があがっている。

勢いが止まらない。3点を追う9回1死一塁の場面。岡本は、右腕トパの真ん中に入ったスライダーを掬い上げた。高々と上がった打球は、左中間スタンドに着弾。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）となる一発にも、淡々とダイヤモンドを一周した。

岡本は1日（同2日）に2打席連続の一発を放ち、メジャー初の複数本塁打を記録。続く2日（同3日）の試合でも、6回に今季自己最長となる453フィート（約138メートル）の特大アーチをかけていた。これで3戦4発だ。

これには現地放送局も称賛。米ストリーミングサービス「ピーコック」で解説を務めたメジャー通算247本塁打のジャスティン・モルノー氏が「彼には爆発力があるな」とうなずくと、実況のマット・バスガーシアン氏も「週間最優秀選手は彼でしょうか？」と、水を向けている。

モルノー氏は「彼かバクストン、2人で分け合うんじゃないか？」と回答。続けて「彼にとっては全く新しいことではない。日本では複数シーズンで30本塁打を記録した。彼にはパワーがあるが、どれほど速く適応し、新しいリーグに順応できていることか。しかも見たこともない投手相手にね。これはとても印象的だ」と評価していた。

岡本はこの日4打数1安打、1本塁打、2打点、1四球の活躍を見せたが、ブルージェイズは3-4で敗れている。



（THE ANSWER編集部）