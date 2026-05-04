倍額出してもゲットしたい！【ダイソー】で見つけた♡「高見え帽子」

気温が上がり、日中は汗ばむことも増えてきた今の時期。日差しも強くなる中では帽子も欠かせない存在です。そこで今回は【ダイソー】から、春夏コーデの相棒にしたいアイテムをご紹介します。レースやリボンなど女性らしいデザインで、顔まわりを華やかに彩ってくれそう。おしゃれさも実用性も備わった帽子は、プチプラながら大活躍の予感。

繊細なレースで女性らしいニュアンスをプラス

【ダイソー】「ストローハット」\330（税込）

上品なレース柄が目を引くこちらのハットは、プチプラとは思えない高級感が漂います。透かしのあるデザインで涼しく被れそう。ハリのある素材が使われているため、型崩れしにくそうなのも魅力的です。ワンピースやブラウスなどフェミニンなコーデはもちろん、カジュアルなデニムコーデに投入しても大人ムードに引き寄せてくれるかも。

広めのツバでおしゃれに日差し対策

【ダイソー】「メッシュアクトレスハット」\220（税込）

日差しが気になるときにはツバ広タイプがおすすめ。オーソドックスなデザインなので、ブローチをつけたりスカーフを巻いたりとさまざまなアレンジが楽しめます。デイリーからリゾートまで幅広いコーデに合わせやすく、1つあれば季節感をグッと高めてくれるはず。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。