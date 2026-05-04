映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』入プレ第2弾は“パッチンブレス” 5月8日から配布
任天堂の人気ゲームを原作としたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（公開中）の入場者プレゼント第2弾が決定した。5月8日より、全国の上映劇場で数量限定配布される。
【画像】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真
第2弾の特典は、本作に登場するキャラクターたちが勢ぞろいしたデザインの＜特製パッチンブレス＞。腕に軽く当てるとくるりと巻き付く仕様となっている。
本作は、2023年に大ヒットを記録したアニメーション映画の続編。公開初日から3日間で動員112万1000人、興行収入16億100万円を記録し、週末興行ランキングで初登場1位を獲得する好スタートを切っている。
監督は前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが務め、マリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイら主要キャストも続投。日本語吹替版では宮野真守、志田有彩、畠中祐らが声を担当している。
【画像】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真
第2弾の特典は、本作に登場するキャラクターたちが勢ぞろいしたデザインの＜特製パッチンブレス＞。腕に軽く当てるとくるりと巻き付く仕様となっている。
本作は、2023年に大ヒットを記録したアニメーション映画の続編。公開初日から3日間で動員112万1000人、興行収入16億100万円を記録し、週末興行ランキングで初登場1位を獲得する好スタートを切っている。
監督は前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが務め、マリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイら主要キャストも続投。日本語吹替版では宮野真守、志田有彩、畠中祐らが声を担当している。
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