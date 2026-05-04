◆米男子ゴルフツアー キャデラック選手権 最終日（３日、フロリダ州／トランプナショナルドラル・ブルーモンスター＝７７３９ヤード、パー７２）

新規シグネチャーイベント（昇格大会）の最終ラウンドが行われ、３７位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、３ボギーの７１で回り、通算２アンダーで５３位だった。

２０１６年まで世界選手権シリーズ「キャデラック選手権」が行われたブルーモンスターでの、１０年ぶりのツアー開催。松山は前半１６番の３２２ヤードのパー４でティーショットをグリーン手前バンカーまで運び、１・５メートルにつけてバーディー。続く１７番は１打目を左に曲げ、２打目はグリーンをオーバー。アプローチも寄らずボギーとなった。後半も５番のバーディー直後にボギーが来るなど、なかなか流れをつかめなかった。

ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「大変な一日でしたね」と口にした。４番パー３でグリーン左のバンカーから寄せてパーをセーブ。５番では左バンカーからの１２０ヤードの第２打を２メートル弱につけてバーディーを奪った。「（バンカーショットは）打ち慣れているので」と笑顔で応じつつ「やっぱりタフだし、１０年たってもなかなか思うようにプレーさせてもらえなかったですね」と大会を振り返った。

５７位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７２で２オーバーで６５位。

首位で出たキャメロン・ヤング（米国）が６８で回り、１９アンダーで今季２勝目、ツアー通算３勝目を挙げた。優勝賞金は３６０万ドル（約５億６５２０万円）。スコッティ・シェフラー（米国）が６打差の２位だった。