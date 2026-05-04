5月4日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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初夏の日差し、でもヒンヤリ

今日の午前中は少しにわか雨の心配がありますが、午後はよく晴れて安定した天気になりそうです。日差しの強さは初夏のようですが、昨日の寒冷前線通過後に冷たい空気が入ってきているため、風がひんやりとしています。予想最高気温は熊本市21℃、阿蘇市乙姫17℃、天草市牛深21℃、人吉市21℃と、5月にしては低めです。暑くなくお出かけにちょうど良さそうですが、夜は気温が下がるため上着が必要です。また、夕方まで風が強い状態が続き、波も高くなっていますのでご注意ください。

ゴールデンウィーク後半の天気

明日（5日）、こどもの日は晴れてお出かけ日和となりそうです。6日水曜日、7日木曜日も各地で晴れますが、8日金曜日は雨の予想です。週末の土曜日は雲が多いものの回復に向かい、日曜日は晴れるでしょう。

気温は明日から上がり、熊本市では水曜日に26℃、木曜日に27℃と暑くなりそうです。一方で、明日の朝は熊本市で11℃、阿蘇市で5℃と冷え込みます。朝晩と日中の寒暖差が大きくなるため、服装での調節が必要です。

明子のささやき

5月3日、気象庁から「"奄美地方が"梅雨入りしたと見られる」と発表されました。平年より9日早く、去年より2日早い梅雨入りです。沖縄よりも早い梅雨入りは7年ぶりとなります。九州北部地方の平年の梅雨入りは6月4日頃です。今年は4月に雨が多かったので、5月はすがすがしい日を楽しみたいですね。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。