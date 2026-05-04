和田アキ子、久しぶりの料理を報告 “山盛り”の具材が並ぶキッチンに驚きの声「すごい品数」「何人前だろう」「材料も愛情もたっぷりですね」

和田アキ子、久しぶりの料理を報告 “山盛り”の具材が並ぶキッチンに驚きの声「すごい品数」「何人前だろう」「材料も愛情もたっぷりですね」