プロボクシングの元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝が、２日に東京ドームで行われたＷＢＣバンタム級タイトルマッチで眼窩（がんか）底を骨折していたことが分かった。妻の恵美さんが４日、自身のインスタグラムで明らかにした。

井岡は日本男子初の５階級制覇をかけて王者・井上拓真（３０）＝大橋＝に挑戦したが、２、３回にダウンを喫し０―３の判定で敗れた。試合後は頭部外傷のため予定されていた記者会見をキャンセルし、ドクターチェックを受けた後に病院に向かっていた。

恵美さんはインスタグラムで「５階級制覇という夢には、残念ながら手が届きませんでした。それでも、３７歳で挑み続けるその姿は、きっと多くの方に感動や勇気を届けられたと思います」と偉業に挑んだ井岡の闘いをたたえ、「でも、どれほど悔しかっただろう…。ダウンし、眼窩底骨折という大きな怪我を負いながら、思うように動かない身体で、彼はそれでも前に進み続けた。『お願いだから、無事にリングから降りてきて』何度も何度も、心の中で叫び続けていました。試合後、救急車で病院へ 脳に異常がないと聞いたとき、本当に心から安心しました」と心境をつづった。

井岡は自ら「ボクシング人生の集大成」と位置付け、東京ドームのリングに上がっていた。恵美さんは今後について「これから先のことはまだ分からないけれど、私はこれからも彼についていくし、どんな時でも家族で支え合いながら歩んでいきたい 生きててくれてありがとう。そして、本当にお疲れ様。あなたは永遠に世界一強くてかっこいいパパです」と思いを記した。

同興行のメインイベントで世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に０―３の判定で敗れたＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝も、３日に左眼窩底骨折と診断されたことが分かっている。