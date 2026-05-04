日本代表MF鈴木唯人が激しいファウル受けて負傷交代…フライブルク指揮官が状態説明「あまり良くない」
フライブルクのMF鈴木唯人が3日、ブンデスリーガ第32節のボルフスブルク戦(△1-1)で右肩付近を痛めて負傷交代を余儀なくされた。
鈴木はUEFAヨーロッパリーグ(EL)準決勝第1戦のブラガ戦に続く先発出場。リーグ戦では4試合ぶりの先発出場だった。ところが後半33分、中盤でボールを受けた鈴木が味方に繋いだところで、相手のクロアチア代表MFロブロ・マイェルから遅れて上半身に激しく接触されるファウルを受けてピッチに倒れ込んでしまった。
鈴木は右肩付近を押さえてドクターの診察を受けたものの、そのまま歩いて負傷交代。ファウルをしたマイェルは近くに歩み寄っていた。
ユリアン・シュスター監督は試合後の記者会見で鈴木の状態について「現在病院に向かっているところで様子を見なければいけないが、あまり良くない」とコメントした。『ディ・ラインプファルツ』などによると、7日のEL準決勝第2戦に出場できる可能性は低いという。
鈴木は3月の国際Aマッチウィークで昨年9月以来の日本代表復帰を果たし、スコットランド戦に先発出場してイングランド戦は途中出場していた。クラブでは今季公式戦41試合9得点7アシスト。今月15日には北中米ワールドカップメンバーの発表を控えており、状態が心配される。
鈴木はUEFAヨーロッパリーグ(EL)準決勝第1戦のブラガ戦に続く先発出場。リーグ戦では4試合ぶりの先発出場だった。ところが後半33分、中盤でボールを受けた鈴木が味方に繋いだところで、相手のクロアチア代表MFロブロ・マイェルから遅れて上半身に激しく接触されるファウルを受けてピッチに倒れ込んでしまった。
ユリアン・シュスター監督は試合後の記者会見で鈴木の状態について「現在病院に向かっているところで様子を見なければいけないが、あまり良くない」とコメントした。『ディ・ラインプファルツ』などによると、7日のEL準決勝第2戦に出場できる可能性は低いという。
鈴木は3月の国際Aマッチウィークで昨年9月以来の日本代表復帰を果たし、スコットランド戦に先発出場してイングランド戦は途中出場していた。クラブでは今季公式戦41試合9得点7アシスト。今月15日には北中米ワールドカップメンバーの発表を控えており、状態が心配される。