F1マイアミ GP決勝

サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム

天気：曇り

路面状況：ドライ

気温：26.9℃

路面温度：35.6℃

F1マイアミ GPの決勝がマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:33:19.273で優勝。2位は（+3.264）で4番グリッドスタートのL.ノリス（MCL）、3位は（+27.092）で7番グリッドスタートのO.ピアストリ（MCL）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 K.アントネッリ（MER）1:33:19.273／57／1／1／25

2位 L.ノリス（MCL）+3.264／57／1／4／18

3位 O.ピアストリ（MCL）+27.092／57／1／7／15

4位 G.ラッセル（MER）+43.051／57／1／5／12

5位 M.フェルスタッペン（RBR）+48.949／57／1／2／10

6位 L.ハミルトン（FER）+53.753／57／1／6／8

7位 F.コラピント（ALP）+1:01.871／57／1／8／6

8位 C.ルクレール（FER）+1:04.245／57／1／3／4

9位 C.サインツ（WIL）+1:22.072／57／1／13／2

10位 A.アルボン（WIL）+1:30.972／57／1／15／1

11位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／56／1／12／0

12位 G.ボルトレート（AUD）+1 Laps／56／1／21／0

13位 E.オコン（HAS）+1 Laps／56／1／14／0

14位 A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／56／1／16／0

15位 F.アロンソ（AST）+1 Laps／56／1／17／0

16位 S.ペレス（CAD）+1 Laps／56／1／20／0

17位 L.ストロール（AST）+1 Laps／56／2／18／0

18位 V.ボッタス（CAD）+2 Laps／55／3／19／0

- N.ヒュルケンベルグ（AUD）リタイア／7／2／10／0

- P.ガスリー（ALP）リタイア／4／0／9／0

- L.ローソン（RB）リタイア／6／1／11／0

- I.ハジャー（RBR）リタイア／4／0／ピットレーン／0

2026-05-04 09:09:05 更新