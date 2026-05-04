◆園田競馬１日目（５月４日）

《下原 理》

５６勝。ヨウタウッドテール（４Ｒ）に力が入る。「転入初戦が２着だったので楽しみ」（◎）。クラシカルカイザー（８Ｒ）も「能力は高そう」（◎）。マミエミモモタロー（１０Ｒ）は「２歳時は活躍した馬。強敵相手でも期待している」（◎）。チュッチュポッポ（１２Ｒ）も「能力はある。１番枠に入ったので、どう乗るか」（◎）。

《田野 豊三》

４９勝。お薦めはナムラデュラン（２Ｒ）で「自分の脚は使えています。さばきやすいので少頭数は歓迎」（◎）。ミニフィーユ（１２Ｒ）も「距離は合っているし、ひるむところがあるので枠もいい」（◎）。ミステリーボックス（１１Ｒ）は「叩いた上積みがありそう。道悪は問題ないですよ」（○）。ギフトバスケット（５Ｒ）も「前回はスタートで出てくれた。悪くはないですよ」（○）。アロンジカフェ（３Ｒ）は「距離が微妙で」（△）。スピリトーゾ（１０Ｒ）も「ムラ駆けで、つかみどころがなくて…」（△）。

《杉浦 健太》

３５勝。スノーデイ（１Ｒ）に自信。「距離は問題ない。うまく外に持ち出せたら」（◎）。ジューンコメット（１２Ｒ）も「スタートも決まって、この馬らしい競馬ができている。距離も枠も問題ない。チャンスはある」（◎）。ララモンドール（１０Ｒ）は「少頭数の外枠は歓迎」（○）。タイムレスラブ（４Ｒ）も「最後、伸びてきたように悪くはない」（○）。アークリオーソ（３Ｒ）は「展開待ちの面があって…」（△）。

《笹田 知宏》

１９勝。期待のチェリカ（１０Ｒ）は「前走は久々に結果が出た。強敵相手にどこまで戦えるか」（○）。ビップルーク（４Ｒ）も「脚は使っているので展開が向けば」（○）。デュアルタスク（１２Ｒ）は「前走はスタート、行き脚がよかった。１キロの斤量増がどうか」（○）。

《大山 真吾》

１９勝。ニネンイーグミ（１Ｒ）に手応え。「８２０メートル戦で勝ちましたが、１４００メートルの方がいい」（◎）。ヒロシゲサンライズ（５Ｒ）は「距離はいいけど、勝てずに昇級したのがどうか」（○）。ダイジョバナイ（１１Ｒ）も「状態は悪くない。逃げなくても、外側の２番手につけられたら我慢は利く」（○）。

《土方 颯太》

１７勝。お薦めはヤザン（８Ｒ）で「メンバーは強くなっているが、自分の形に持ち込めたら」（◎）。サフラナール（４Ｒ）は「距離を延ばして変わらないか」（○）。ブリリアドロ（１２Ｒ）も「メンバー的には通用していい」（○）。

《新庄 海誠》

１４勝。ザタイムズ（８Ｒ）で一走入魂。「前回、距離を延ばしたが、最後まで集中して走っていた。調子は引き続きよさそうだし、少頭数も競馬がしやすい」（◎）。

《松木 大地》

１０勝。カレンパンピナップ（６Ｒ）で勝利を意識。「メンバー的には手薄。今回はチークピーシーズを着用するので、その効果を見込みたい」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触