◆卓球 世界選手権団体戦 第６日（３日、ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）のシードを決めるリーグ戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子は、同４位の強敵ドイツに３―１で勝利し、３戦全勝で２組を首位通過した。

第１試合でカットマンの橋本が団体戦で初出場したが、好調のＳ・ヴィンターに２―３で敗れた。流れを取り戻したい日本は、シングルス世界ランク５位に成長した張本が、２４年パリ五輪団体ではストレート負けしたＡ・カウフマンに雪辱し、３―０で勝利。第３試合では早田が４３歳のベテラン、ハン・インに３―１で勝ちきった。第４試合を託されたのはエース・張本で難敵・ヴィンターに対して３―１。２点起用に応えてチームを勝利に導いた。

張本は「正直、カウフマン選手とやるときは自信があまりなかったので、前回対戦はＷ杯で当たって勝ったんですが、すごい爆発力のある選手なので。いつやっても難しい相手と分かっていたので、すごい緊張もあったんですが、結果として勝つことができてホッとしています」と安堵（あんど）の笑顔を見せた。

リーグ戦を３戦全勝の２組首位通過で第２シードをしっかり取った日本は、日本時間５日午後６時開始の決勝Ｔの初戦で、クロアチアと対戦。６連覇中の世界チームランク１位の中国も１組で３戦全勝し第１シードに入ったため、日本とは反対のヤマに入った。５大会連続銀メダルの日本は、１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得へ突き進む。

◆大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７と開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進む。〈２〉残りの５６チームが４チームずつ１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がったチームの計３２チームで争う。試合形式は団体戦でシングルス最大５試合が行われ、３戦先勝で実施されている