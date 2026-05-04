【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは畳の上の格闘技
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物事を進める上での確立された理論、水面を進む泳法、そして畳の上で相手を鮮やかに投げる格闘技の技という、3つの言葉を選びました。戦略的な思考から身体を駆使するスポーツまで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
□□りー
□□よぎ
□□いなげ
ヒント：学説や理論、または勝負事で定石とされる確実な方法。プールの競技で仰向けになる種目。そして、相手を前方に落とす柔道の代表的な技を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「せお」を入れると、次のようになります。
せおりー（セオリー）
せおよぎ（背泳ぎ）
せおいなげ（背負い投げ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、思考の指針となる概念的な言葉から、水泳や柔道といった具体的なスポーツの用語を組み合わせました。共通の「せお」という響きが、抽象的な論理から身体を軸にした動作までを鮮やかにつないでいます。音の構成に意識を向けることで、外来語と和語の意外な共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事を進める上での確立された理論、水面を進む泳法、そして畳の上で相手を鮮やかに投げる格闘技の技という、3つの言葉を選びました。戦略的な思考から身体を駆使するスポーツまで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□よぎ
□□いなげ
ヒント：学説や理論、または勝負事で定石とされる確実な方法。プールの競技で仰向けになる種目。そして、相手を前方に落とす柔道の代表的な技を思い浮かべてみてください。
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正解：せお正解は「せお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せお」を入れると、次のようになります。
せおりー（セオリー）
せおよぎ（背泳ぎ）
せおいなげ（背負い投げ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、思考の指針となる概念的な言葉から、水泳や柔道といった具体的なスポーツの用語を組み合わせました。共通の「せお」という響きが、抽象的な論理から身体を軸にした動作までを鮮やかにつないでいます。音の構成に意識を向けることで、外来語と和語の意外な共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)