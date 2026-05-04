性別すらも偽る“稀代の詐欺師”チョン・チョンジョ、獄中の様子が判明「男のように上半身裸で…」

韓国史上最大級の“結婚詐欺事件”として話題を集めたチョン・チョンジョの収監状況が伝えられた。

4月30日、YouTubeチャンネル『読む（읽다）』に「稀代の犯罪者たちの刑務所での近況を読む」と題した動画が公開された。

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公開された動画では、猟奇的な詐欺行為で“稀代の詐欺師”と呼ばれたチョン・チョンジョの刑務所生活について語られた。

チョン・チョンジョと共に収監生活を送ったという受刑者は手紙の中で「チョン・チョンジョは自身をバイセクシャルだと言っていた。過去には妊娠し、男性と同居もしていたと言った。その後、髪を短く切り、胸の切除手術を受けて現在に至ったと聞いた」と記した。

（画像＝YouTubeチャンネル「読む（읽다）」）

続けて「チョン・チョンジョは週に2回ある温水シャワーを終えて部屋に入ると、必ず1時間は上半身の服を脱いでいる。胸の切除手術を受けたせいか、胸がない姿をわざわざ見せようとしているかのように脱いでいる」と説明した。

また、男性ホルモン剤の影響でヒゲが生え、実際にヒゲの手入れも自分で行っているとし、「部屋に電気シェーバーを置いて頻繁にヒゲを剃っている。原則として電気シェーバーは必要な時に支給されるものだが、チョン・チョンジョは部屋に置いて使っている」と明かした。

特に、チョン・チョンジョは女性受刑者に繰り返し接近する様子が見られたという。 受刑者は「今は本人が男だと思い込み、女性に近寄っている。そのような行動が繰り返され、現在は外国人が過ごす部屋に移されたと聞いた」と付け加えた。

別の受刑者も「チョン・チョンジョと会話をしただけで交際しているという噂が流れ、本人も困惑していた。注目されるのが好きで、自分が有名だから注目されるのを楽しんでいるようだった」と語った。

一方、チョン・チョンジョは2023年にフェンシング元韓国代表のナム・ヒョニと結婚し、注目を集めた。しかし、実際には資産家を装って詐欺行為を働いていた上、性別を偽り、男性ではなく女性であることも発覚した。同年、オンライン副業セミナーの講演を通じて知り合った知人や受講生27人から、30億ウォン（約3億円）を超える金を騙し取り、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺などの罪で懲役13年の判決を受けている。

（記事提供＝OSEN）