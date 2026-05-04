外出先で「湿ったゴミ・ベトベトゴミ」どうしてる？→スリコのポーチで即解決！バッグに付けられて超有能
暑くも寒くもない、この季節の楽しみのひとつといったら、ピクニックや食べ歩き――。だけど、屋外で飲食をすると、容器や食べ残し、ティッシュなどのゴミの始末に困りがち。近くにゴミ箱がない場合、持ち歩いているあいだに手やスマホがベトベトになってしまうことも……。
そこで注目したのが、3COINS（以下、スリコ）の「マナーロールポーチ」。実はこれ、スリコが展開するペット商品シリーズ『PET ME.』にラインナップするアイテムなのですが、食べ歩きのシーンでも活躍してくれるんです。というのも、先日の京都旅行で実証済み！ 詳しくレポートしていきます。
◆ミニボストン風のかわいいポーチと、マナー袋がセットで330円！
「マナーロールポーチ」は、ペットの散歩中や外出時に出たゴミの始末に便利なアイテム。ポーチ型のバッグチャームは、中にマナー袋が入っているとは思えない可愛さでひとめ惚れ！ 付属のカラビナでバッグに取り付ければ、必要な時にマナー袋をサッと取り出せるところもとっても便利。
「マナーロールポーチ」330円/税込
カラー：ベージュ
ポーチサイズ（約）：高さ8×横10.5×マチ3cm
材質：ポーチ ポリ塩化ビニル・鉄、マナー袋 ポリエチレン
セット内容：マナーロールポーチ×1、マナー袋ロール×1（マナー袋15枚）
マナー袋の耐冷温度：-30℃
一部店舗限定商品、または公式通販サイトから購入可能
ポーチとマナー袋1ロール（15枚）がセットで330円とは、お買い得ですよね。
◆カラーは、ベージュとブラックの2色展開
では、「マナーロールポーチ」を詳しく見ていきます。
カラーはブラックと、筆者が購入したベージュの2色展開。ベージュといってもアイボリー寄りの淡い色味で、バッグや洋服の色にもなじみやすい上品なカラーです。
マットなレザー風で安見えしにくく、手触りは優しめ。
サイズは、手のひらにちょうど収まる8×10.5×3cm。マナー袋ロールを入れた状態で約50g（独自に計測）だから、持ち歩きの負担にならない軽さです。
マチが広く、まるでミニボストンバッグのようなデザインは、バッグチャームとしての可愛さも抜群！ フラップにはスナップボタンが付いていて、パチッと簡単に外せます。
中には、マナー袋ロールが1本。
コロコロ回転しやすいように、スペースには少しゆとりがあります。
◆ポーチの下にマナー袋用の穴が！
ポーチの下部には、直径8mm（独自に計測）ほどの丸い穴。この取り出し口からマナー袋を引き出して使います。
では、実際にマナー袋ロールをセットしてみます。
◆片手で引き出したら、ミシン目に沿って簡単に切れる
「マナーロールポーチ」のセット方法は、とても簡単。
※ セット前に、パッケージ裏面の使用上の注意を確認しましょう。
ポーチの中にマナー袋ロールを入れたら、袋の先端をポーチ下部の取り出し口から少し出しておくだけ。
マナー袋を出し過ぎると目立つし、カサカサ鳴るので、指先でつまめるくらいが目安です。
◆ポーチ型のチャームにしか見えない！
付属のカラビナでバッグの金具部分などにカチッと取り付けてもいいし、バッグの中に入れて持ち歩くのも、もちろん可能。
バッグに付けた場合、ポーチ型のバッグチャームにしか見えません。
◆実際に大活躍！食べ歩きや旅行に最適
先日、京都・嵐山へ行った時――。
外でお団子を食べたのですが、みたらしのタレがついたゴミを一時保管するのに大活躍！
片手がゴミでふさがっていても、もう片方の手で簡単にマナー袋を引き出すことができるんです。これが、意外と長めの30cm。
袋はミシン目に沿って、手でラクに切り離せます。広げてみると、横幅21.5cmと思っていたよりも大きな袋で、竹串のような長いものやちょっとしたゴミなら余裕で収まります。
そこで注目したのが、3COINS（以下、スリコ）の「マナーロールポーチ」。実はこれ、スリコが展開するペット商品シリーズ『PET ME.』にラインナップするアイテムなのですが、食べ歩きのシーンでも活躍してくれるんです。というのも、先日の京都旅行で実証済み！ 詳しくレポートしていきます。
「マナーロールポーチ」は、ペットの散歩中や外出時に出たゴミの始末に便利なアイテム。ポーチ型のバッグチャームは、中にマナー袋が入っているとは思えない可愛さでひとめ惚れ！ 付属のカラビナでバッグに取り付ければ、必要な時にマナー袋をサッと取り出せるところもとっても便利。
「マナーロールポーチ」330円/税込
カラー：ベージュ
ポーチサイズ（約）：高さ8×横10.5×マチ3cm
材質：ポーチ ポリ塩化ビニル・鉄、マナー袋 ポリエチレン
セット内容：マナーロールポーチ×1、マナー袋ロール×1（マナー袋15枚）
マナー袋の耐冷温度：-30℃
一部店舗限定商品、または公式通販サイトから購入可能
ポーチとマナー袋1ロール（15枚）がセットで330円とは、お買い得ですよね。
◆カラーは、ベージュとブラックの2色展開
では、「マナーロールポーチ」を詳しく見ていきます。
カラーはブラックと、筆者が購入したベージュの2色展開。ベージュといってもアイボリー寄りの淡い色味で、バッグや洋服の色にもなじみやすい上品なカラーです。
マットなレザー風で安見えしにくく、手触りは優しめ。
サイズは、手のひらにちょうど収まる8×10.5×3cm。マナー袋ロールを入れた状態で約50g（独自に計測）だから、持ち歩きの負担にならない軽さです。
マチが広く、まるでミニボストンバッグのようなデザインは、バッグチャームとしての可愛さも抜群！ フラップにはスナップボタンが付いていて、パチッと簡単に外せます。
中には、マナー袋ロールが1本。
コロコロ回転しやすいように、スペースには少しゆとりがあります。
◆ポーチの下にマナー袋用の穴が！
ポーチの下部には、直径8mm（独自に計測）ほどの丸い穴。この取り出し口からマナー袋を引き出して使います。
では、実際にマナー袋ロールをセットしてみます。
◆片手で引き出したら、ミシン目に沿って簡単に切れる
「マナーロールポーチ」のセット方法は、とても簡単。
※ セット前に、パッケージ裏面の使用上の注意を確認しましょう。
ポーチの中にマナー袋ロールを入れたら、袋の先端をポーチ下部の取り出し口から少し出しておくだけ。
マナー袋を出し過ぎると目立つし、カサカサ鳴るので、指先でつまめるくらいが目安です。
◆ポーチ型のチャームにしか見えない！
付属のカラビナでバッグの金具部分などにカチッと取り付けてもいいし、バッグの中に入れて持ち歩くのも、もちろん可能。
バッグに付けた場合、ポーチ型のバッグチャームにしか見えません。
◆実際に大活躍！食べ歩きや旅行に最適
先日、京都・嵐山へ行った時――。
外でお団子を食べたのですが、みたらしのタレがついたゴミを一時保管するのに大活躍！
片手がゴミでふさがっていても、もう片方の手で簡単にマナー袋を引き出すことができるんです。これが、意外と長めの30cm。
袋はミシン目に沿って、手でラクに切り離せます。広げてみると、横幅21.5cmと思っていたよりも大きな袋で、竹串のような長いものやちょっとしたゴミなら余裕で収まります。