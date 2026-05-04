◆卓球 世界選手権団体戦 第６日（３日、ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）のシードを決めるリーグ戦が行われ、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子は、ルブラン兄弟を擁する同２位のフランスに２―０から逆転され、２―３のフルゲームで敗れた。これでリーグ戦では１勝２敗の２組２位で決勝Ｔに進むことになった。

第１試合でシングルス世界ランク３位の張本智が、欧州最強のルブラン兄弟の兄で同１２位のＡ・ルブランに３―０のストレート勝ちしてチームに勢いをもたらすと、第２試合では同８位の１９歳・松島が、２４年パリ五輪銅メダルで同４位のＦ・ルブランを３―１で破った。

パリ五輪男子団体の３位決定戦で２―３で敗れた因縁の相手・フランスに対し、勝利に王手をかけて迎えた第３試合。パリ五輪代表で同１８位・戸上が同２３位のフランスの新鋭、Ｆ・コットンに及ばず、２―３で競り負けた。２勝１敗で臨んだ第４試合では、張本智がＦ・ルブランにストレート負け。最終第５試合はダブルエース・松島に託されたが、Ａ・ルブランに２―３のフルゲームで一歩及ばず。リーグ戦では、パリ五輪のリベンジは果たせなかった。

日本はフランスに続く２組２位となったため、４日から始まる決勝Ｔでは、日本時間同日午後８時半から予選リーグを勝ち上がった同２４位のベルギーと対戦する。１組では世界チームランク１位の中国が、スウェーデンと韓国に２敗する波乱が起き、１位のスウェーデン、２位の韓国に続く１勝２敗の組３位で通過した。２組２位通過の日本は、中国とは反対のヤマに入ったが、パリ五輪銀メダルのスウェーデンやリーグ戦の初戦で敗れたドイツなど欧州の強豪がひしめくヤマに入った。

◆大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７と開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進む。〈２〉残りの５６チームが４チームずつ１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がったチームの計３２チームで争う。試合形式は団体戦でシングルス最大５試合が行われ、３戦先勝で実施されている。