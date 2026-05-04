30試合を終えて19勝10敗1分けで首位を走る阪神。ここまでチームをけん引しているのは4番・佐藤輝明選手。

数字は他の打者を圧倒しており、打率.407、46安打、14二塁打、8本塁打、90塁打、28打点、29得点、得点圏.481、OPS（出塁率+長打率）1.266（.469+.796）はすべてセ・リーグトップ。昨季本塁打と打点王の2冠王に輝いた主砲は、さらなる恐怖を他チームに植えつけています。

【佐藤選手の今季対戦成績】

◇ヤクルト

打率.429(21打数9安打) 1二塁打 2本塁打 7打点 7得点 16塁打 得点圏.500 OPS1.262(出塁率.500+長打率.762)

◇巨人

打率.438(32打数14安打) 5二塁打 2本塁打 6打点 9得点 27塁打 得点圏.500 OPS1.314(出塁率.471+長打率.844)

◇DeNA

打率.333(21打数7安打) 5二塁打 0本塁打 5打点 3得点 12塁打 得点圏.600 OPS.935(出塁率.364+長打率.571)

◇広島

打率.350(20打数7安打) 1二塁打 1本塁打 2打点 3得点 11塁打 得点圏.250 OPS.985(出塁率.435+長打率.550)

◇中日

打率.474(19打数9安打) 2二塁打 3本塁打 8打点 7得点 24塁打 得点圏.500 OPS1.823(出塁率.560+長打率1.263)

ここまでセ・リーグ5球団に対して安定した活躍、5月以降も活躍が続くか、他球団が抑えられるか注目です。