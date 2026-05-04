卓球の世界選手権団体戦（３日、英ロンドン）で、男子中国代表がまさかの苦戦を強いられている。

リーグ戦は中国など世界ランキング上位７チームと開催国のイングランドにとって、シード順を決める戦い。中国は２戦目で韓国に敗れていたが、この日のスウェーデン戦も２―３で黒星を喫し、１勝２敗でグループＩの３位となった。

スウェーデン戦は韓国戦を欠場したエースの王楚欽が２勝を挙げるも、その他の選手が屈した。絶対王者の戦いぶりに、国際卓球連盟（ＩＴＴＦ）は「中国が２連敗、スウェーデンが前回王者を破るという衝撃的な結果。グループＩでは今大会を決定づける瞬間の一つが繰り広げられた。長年にわたる中国の支配の後、１９９０年代後半から２０００年代初頭にかけての男子卓球における最大のライバル関係が再び燃え上がった」と伝えた。

中国メディアも相次いで報道。「北京青年報」は「中国男子卓球チームは異例の２連敗を喫し、決勝トーナメントの第１シードとして出場権を獲得できなかった」と苦言を呈した。「北京日報」は「世界卓球選手権のリーグ戦の最終戦で中国男子卓球チームが再び敗北を喫した。スウェーデンに２対３で敗れ、前ラウンドで韓国に敗れ、２連敗となった」とつづった。

男子中国代表はここまで１１連覇中。４日から始まる決勝トーナメントは１回戦でオーストラリアと対戦するが、暗雲が垂れ込めている。