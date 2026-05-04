試合中の仲間への声がけはプラスの声掛けを意識すべき理由とは！？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

試合中の仲間への声がけはプラスの声掛けを意識すべき理由

大きな声ではっきりと具体的に声出ししよう

【どうして】ポジティブな声掛けは選手のモチベーションアップにつながる プラスの声掛けを意識しよう

試合中に選手同士で指示やコミュニケーションをとる場面があります。とてもよいことで「元気よくはっきりと具体的」に仲間に声をかけてあげましょう。ここでの声掛けはポジティブな言葉にすることが大切です。選手たちがプラスの声掛けを行えば、プレーのモチベーションも上がります。

問題なのは抽象的な言葉です。「ちゃんと動けよ！」とか「何やってんだよ！」というような声掛けでは何も伝わりません。「相手に強くプレッシャーかけて！」や「あわてずにつないでいこう！」など具体的な言葉にするようにしましょう。

コーチからひとこと

ポジティブな声掛けはその人のモチベーションを上げます。仲間を認めあいチームの和を大切にしましょう。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝