今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は自由に遊ぶなど、好きなことを優先したほうが、仕事に関するアイデアが浮かんだりして、良い循環が生まれてくるようです。これまで制限していたことから、自分を解放してみると◎ 恋愛面は、お誘いも増えるタイミング。急なデートが入ったとしても、大丈夫にしておきましょう。
★ワンポイントアドバイス★
自分の良い面を伸ばしていくようにしましょう。それと同じように、他者に対しても良いところを探して、褒めるようにすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は自由に遊ぶなど、好きなことを優先したほうが、仕事に関するアイデアが浮かんだりして、良い循環が生まれてくるようです。これまで制限していたことから、自分を解放してみると◎ 恋愛面は、お誘いも増えるタイミング。急なデートが入ったとしても、大丈夫にしておきましょう。
自分の良い面を伸ばしていくようにしましょう。それと同じように、他者に対しても良いところを探して、褒めるようにすると◎
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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