これやっとけばあとが楽！パラパラに肉を冷凍する保存ワザ

知りたかった！パラパラに肉を冷凍するワザ

冷凍肉がパラパラになっていると、使いたい分だけ取り出せたり、はがす手間がなくなるので調理作業の効率がよくなりますよね。そんな状態で保存できるワザをご紹介します。

豚バラブロックを活用しやすく



※ 使う牛乳パックは洗ったものを使いましょう

※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

ミンチで

展開自在の茹で鶏

ベーコンもカットして冷凍

乾燥しらず！ハムの冷凍

ひと手間で調理しやすいパラパラ肉に

多めにお肉を買ってきたときにぜひやりたい！そんな冷凍ワザでしたね。

少しだけ使いたい時や、短時間で解凍したい時なととっても便利なパラパラ肉。下準備の時間が短縮でき、効率よく食事を作ることができそうです。

また、ベーコンやハムも上手に冷凍保存することで、使いやすくなったり、いつもより少し長く保存することができますね。ぜひお試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。