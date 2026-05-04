【写真】すらりとした長身に小顔 若き日の「仲代達矢」もハンサムすぎる！

名監督と出会った若き日の名優

黒澤明監督の名作「七人の侍」が封切られたのは1954年4月26日のこと。2025年11月に死去した仲代達矢さんは、出演時間わずか2秒のエキストラだったにもかかわらず、撮影現場でNGを連発したという。

仲代さんは1932年、東京都の生まれ。1952年に俳優座に入団し、同年の「幽霊」で初舞台を踏んだ。映画俳優としては「火の鳥」（1956年）で本格的にデビューし、「人間の條件」6部作（1959~1961年）では主役に抜擢された。

「七人の侍」から始まった黒澤監督との縁は30年以上に及ぶ。「用心棒」（1961年）や「椿三十郎」（1962年）、「天国と地獄」（1963年）と続き、「影武者」（1980年）と「乱」（1985年）では主役を演じた。「週刊新潮」のバックナンバーから、生前の仲代さんが同作と黒澤監督について赤裸々に語ったロングインタビューをお届けする。

2025年11月、92歳で死去した仲代達矢さん

（全2回の第1回：以下「週刊新潮」2014年5月1日号「NG連続から始まった『黒澤明監督』との縁」を再編集しました）

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映画少年が憧れの黒澤映画に

60年という歳月を経ても、「七人の侍」の撮影現場での記憶は鮮明に甦ってきます。セリフもなく、エキストラに過ぎない役どころでしたけど、憧れの黒澤映画への初出演となった作品でしたから。

もともと、僕は根っからの映画好き少年でした。最初に目にした黒澤監督の作品は監督デビュー作の「姿三四郎」（1943年公開）です。それ以来、黒澤監督の作品が上映されると、欠かさず映画館に駆けつけ、とりわけ、「酔いどれ天使」（1948年）や「野良犬」（1949年）など、三船敏郎さんが主演される作品の熱狂的なファンになりました。

僕は中学1年生の時に、終戦を迎えています。一気に、アメリカ映画、フランス映画が日本に流れ込んできて、娯楽といえば映画しかないような時代でしたし、映画館通いを続ける日々を送っていました。

高校を卒業し、大井競馬場で警備員のアルバイトをしていたある日、東京・日本橋の三越劇場で、「女房学校」という新劇の舞台を観る機会があった。僕は、その舞台に心を激しく揺さぶられ、俳優になることを決意し、52年、俳優座養成所に入ったのです。

そして、僕が養成所の2年生の時、「七人の侍」の撮影が始まりました。黒澤映画の大ファンでしたから、出演するチャンスはないかと、淡い期待を抱いていた。図らずも、養成所の先生から、「七人の侍」のオーディションがあることを伝えられたのです。

名前の読み方でひと悶着

受験資格は、身長が175センチ以上であること。僕は177センチでしたので、俳優座養成所から受験した10人くらいのうちの1人に選ばれました。そのなかに、先日（編集部注・2014年3月）他界した宇津井健も入っていました。彼とは、養成所の4期生で同期だった。

東宝撮影所で行われたオーディションには、大勢の俳優が集まりました。そこに、トレードマークの黒いサングラスをかけた黒澤監督が颯爽と姿を現した。監督は、身長が180センチ以上ありましたし、威圧感も備わって、僕は顔を向けられなかった。

オーディションでは、黒澤監督から、「なかだいとは、どういう字を書くの？」と訊かれ、「人偏の“仲”に、先祖代々の“代”です」と答えると、

「それはおかしい。“なかしろ”か、もしくは、“ちゅうだい”って読むべきだ。“なかだい”では、音読みと訓読みが混じった重箱読みになる」

「先祖代々から、そうなんで……」

そう理解を求めても、「ダメだよ。そういうのは」と、取り付く島もない。

僕からすれば、演技とはなんら関係のないやり取りをしただけのようなもので、これではオーディションに落ちたと思っていましたけど、なぜか、宇津井健とともに合格メンバー数人のなかに入っていました。

「歩き方」でNG連発

「七人の侍」は、戦国時代、野盗と化した野武士から村を守るため、村人が傭兵を集めて、共に戦うというストーリー。その傭兵が、七人の侍というわけです。

僕は、村人が傭兵探しをする往来を歩いているだけの侍の役で、セリフもありません。僕と同じエキストラの侍は数人いましたが、撮影が始まると、黒澤監督は、「お前、歩け」と、最初に僕を指名しました。主役の三船さんをはじめ、他の出演者も見守るなか、カメラが回った途端に、監督から、

「なんだよ、お前。それは侍じゃなく、現代人の歩き方だ」

と、ダメ出しされました。今ならば、刀の重みで腰が落ち、すり足なのが、侍の歩き方であると理解できます。ただ、当時の僕は単に地のまま、ポン、ポンと現代風に跳ねるように歩いてしまった。

「もう一回」、「もう一回」、何度もNGを出され、午前9時にスタートしたのに、昼になっても終わりませんでした。監督は、チーフ助監督だった堀川弘通さんに、

「コイツには、メシを食わさずに練習させろ」

と言いつけ、僕は皆が昼食を摂っている間、セットの裏で歩き方をずっと指導された。

屈辱感で胸がいっぱいに

午後1時に撮影を再開してもうまくいかず、監督からは、

「俳優座はなにを教えているんだ！」

と怒鳴られ、出番を待っている三船さんたちからは冷たい視線を投げつけられました。ようやく午後3時になって、

「もういいや、OK」

と解放されたものの、僕のシーンがカットされるのは疑いようもなかった。屈辱感で胸がいっぱいになった。涙が溢れるほど悔しさが募りました。

僕は、まだ20歳のひよっこの俳優でしたけど、ムラムラと反骨心が燃え上がってきて、「もっと演技力を身に付け、今後、もし黒澤監督から声がかかっても、絶対に断ってやるぞ」と決意した。

完成した「七人の侍」は、映画館に観に行きました。本当に素晴らしい映画だった。なによりも、それに僕が映っていたのには驚きました。時間にして、わずか2秒でしたけども……。

「仕方ない、出ようか」という心情に

屈辱に満ちた「七人の侍」から7年後、黒澤監督から「用心棒」のオファーが来ました。その頃には、新劇俳優としても映画俳優としても割と名前の知られた存在になっていた。

僕は、俳優座のマネージャーに、出ませんと伝えました。黒澤監督は、「なんで、こんないい役を断るんだ」と言って、僕を渋谷にあった「菊屋」という旅館に呼び出しました。

「監督は覚えてないかもしれないけど、『七人の侍』でエキストラをやりました」

そう話すと、

「あの時のことははっきりと覚えている。お前がちょっと面白そうだったからこそ、撮影に半日かけたんだ」

という答えが返ってきた。黒澤監督のその言葉を聞いて、「仕方ない、出ようか」という心情になったのです。

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「仲代、空いてるか？」と僕にオファーが――。第2回【馬に睡眠薬、役者がスト、二日酔いで撮休…名優「仲代達矢」が見続けた“ピカソみたいな黒澤明監督”と“壮絶な撮影現場”】では、初の黒澤映画で主役を演じた「影武者」の撮影現場や、実現しなかった大作のアイデアなどについて語っている。

デイリー新潮編集部