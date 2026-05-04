谷川萌々子先発のバイエルン、女子CL準決勝敗退…4発勝利のバルサがリヨンと対戦へ

女子チャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグが3日に行われ、バルセロナとバイエルンが対戦した。バイエルンの女子日本代表（なでしこジャパン）MF谷川萌々子は先発出場し、72分までプレーした。



バイエルンのホームで行われたファーストレグは1−1のドローに終わっていた。セカンドレグでは13分にバルセロナが先制後、すぐさま17分にバイエルンが振り出しに戻す。



しかし、2021年と2022年のバロンドーラーであるアレクシア・プテジャスの2得点など、バルセロナが3得点を追加して一気に突き放す。バイエルンは71分にペルニレ・ハーダーが1点を返したものの反撃は及ばず、4−2（2戦合計：5−3）でバルセロナが勝利した。



準決勝のもう1カードはリヨンがアーセナルを下しており、5月23日にオスロ（ノルウェー）で行われる決勝戦のカードはバルセロナvsリヨンに決まった。バルセロナは2年ぶり4度目、リヨンは4年ぶり最多9度目の優勝を目指す。





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