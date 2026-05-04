ドジャースは３日（日本時間４日）の敵地カージナルス戦を４―１で勝利して連敗を４で止めた。２回にパヘス、キム・ヘソンの連続適時打などで先制し、先発のロブレスキが６回を無失点に抑える好投で無キズの５勝目をマークした。

「１番・ＤＨ」で出場の大谷翔平投手（３１）は三ゴロ、四球、ニゴロ、死球、中飛に終わり、３打数無安打。４試合連続、１９打席連続で安打が出ておらず、本塁打も４月２６日（同２７日）のカブス戦の６号から出ていない。

波に乗れない時間が続く大谷だが、この日は別の角度から注目を浴びた。３点リードの７回一死一塁で迎えた第４打席。カージナルス２番手ブルールの初球、１２０キロの緩いスライダーが大谷の腰付近を直撃した。思わず「うう！」と大きな声を出し、大げさなジェスチャーでニヤニヤしながら一塁へ。実況席のジョー・デービス氏は「時速７５マイルのスイーパーでとしては大げさすぎだね」と笑うしかなかった。

米メディア「ＭＬＢ公式」も「この反応を見る限り翔平は演劇の授業を担当すべきだ。大谷はフィールドでできないことはほとんどない。フィールド外でも児童書の作家として活躍している。いつか彼は俳優としてのキャリアが待っているかもしれない。球速はわずか７５マイルだったが、まるで１００マイルを超える猛烈な球だったかのようだ」と大谷の演技を称賛している。