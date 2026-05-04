飼い主さん宅に迎え入れられた2匹の保護子猫は、家に来た日から仲良く並んでミルクを飲んでいたのだそう。動画は4.7万回以上も再生され、「しっかり飲んですくすく育ってね」「ミルク飲むのが上手な子とちょっと苦手な子。微笑ましくていつまでも見ていられます」とのコメントが集まっています。

【動画：2匹の保護子猫が初めて家に来た日→『ミルク』をあげると…『尊い光景』】

家に来て初めて飲むミルク

Instagramアカウント「もちゃー」さまに登場したのは、子猫時代に保護されて、飼い主さん宅にやってきたトムくんとジェリーくん。2匹が初めて家に来た日、飼い主さんはミルクをあげたのだとか。

2匹の目の前にミルクを差し出したところ、自分たちの体よりも一回り以上大きなお皿に注がれているミルクを一生懸命飲んでいたのだそう。育ち盛りでお腹が空いていたのかもしれませんね。

一心不乱にミルクを飲む2匹

2匹はお皿に身を乗り出して、一心不乱にミルクを飲んでいたとのこと。口の周りがミルクで汚れるのもお構いなしだったのだそう。トムくんは全身が黒い毛なので、ミルクがついているのが特によくわかります。

お皿から上手にミルクを飲んでいるトムくんに対し、ジェリーくんは自分の足元にこぼれたミルクが気になるのか、お皿の外側や床を見ていたのだとか。トムくんの方が、ミルクを飲むのが上手だったようです。

保護猫たちとうさぎの日常

「もちゃー」さまの家には、4匹の猫たちとうさぎが仲良く暮らしているのだとか。トムくんとジェリーくんは、先住猫さんたちにたっぷりと愛情を注がれて、成長していっているとのこと。

今では、5匹が並んでご飯を食べる姿も見ることができるのだそう。お互いの存在を受け入れあっているのがわかります。優しい先輩たちがたくさんいて、トムくんとジェリーくんは幸せですね。

ミルクを飲むトムくんとジェリーくんの姿は、Instagramで4.7万回以上も再生され、「可愛すぎます」「幸せにな～れ」「子猫って直接飲み下手な子多いですよね、飲むと言うより舐めてる。それはそれで可愛いです」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「もちゃー」さまには、4匹の猫たちとうさぎの日常の様子がたくさん投稿されています。すくすく元気に成長中のトムくんとジェリーくんの姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「もちゃー」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。