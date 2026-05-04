第６５回春季全道高校野球大会（５月２５日開幕、札幌モエレ沼公園）札幌地区予選の組み合わせが決まった。大会４連覇を狙う北海は、１１日の初戦で札幌平岸―札幌北の勝者と対戦。センバツ出場を逃した悔しさを糧に、春の全道優勝から２年連続夏の甲子園切符獲得を目指す。

夏の甲子園メンバーが多く残りＶ候補大本命だった昨秋の全道は、２回戦で優勝した北照に敗戦。小野悠真主将（３年）の新琴似シニア時代のチームメートが、同校や８強入りした八戸学院光星（青森）、山梨学院で活躍。「やっぱり甲子園はいいなと。自分たちも行きたい気持ちが強くなった」と１年ぶりの聖地凱旋（がいせん）を思い描く。

オフは、チーム全体でフィジカル強化に注力。「毎年冬はきついんですけど、秋に負けた分、気持ちを強くやってきた。量も質もいつも以上に」と厳しい練習を積んできた。Ｕ―１８日本代表候補強化合宿に２年生ながら参加した最速１４７キロ右腕・森健成に加え、有望株の１年生投手も２５人の登録メンバー入り。昨秋からレベルアップした姿で２０２３年から続く連覇を４に伸ばしてみせる。