エンゼルスは3日（日本時間4日）、菊池雄星投手（34）が左肩の炎症のため、15日間の負傷者リスト（IL）入りしたことを発表した。4月30日にさかのぼって適応される

同投手は4月29日（同30日）のホワイトソックス戦に先発したが、左肩の張りを訴え、3回に入る前の投球練習で1球投げた後、ベンチ裏に下がり、そのまま降板。1日（同2日）に同箇所のMRI検査を受けた。MLB公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー記者はMRI検査の結果について「現在も医師たちの間で協議が続いており、復帰の時期はまだ決まっていない。肩の負傷は一筋縄ではいかない場合があり、少なくとも長期間離脱する可能性があります」と報道。

同記者はペリー・ミナシアンGMのコメントとして「肩に違和感と痛みがあるようだ」と報じ「経過を見守っているところだ。現在診察を受けており、今後も再検査を行う予定。その結果次第だ」とのコメントも紹介した。

メジャー8年目の菊池はこれまで206試合に登板。ブルージェイズ時代の23年からは3年連続で32試合以上に登板し、昨季はいずれも自己最多の33試合に登板し、178回1/3を投じた。今季は開幕から勝ち星に恵まれず、7試合の登板で0勝3敗、防御率5.81だった。