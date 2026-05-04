「神は人間を平等に救ってくれるのか」56歳高校教諭のモヤモヤに答えたいこと…カトリックとプロテスタントの違いを知れば、信仰とは何かが見えてくる／佐藤優

「神は人間を平等に救ってくれるのか」56歳高校教諭のモヤモヤに答えたいこと…カトリックとプロテスタントの違いを知れば、信仰とは何かが見えてくる／佐藤優