100均で買って快適度上がった！取り外せて家事も楽！キッチンのキレイを保てる便利ラック

洗剤やスポンジなどのキッチングッズは、収納力の高さだけでなく使いやすさも外せませんよね。両方をいいとこどりできる便利な収納ラックをダイソーで発見しました！洗剤ボトルもスポンジもまとめてスッキリ収納できる優れもの。フックで壁掛けできるので、キッチンを清潔に保てます。お手入れがしやすく家事も楽ですよ！

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商品情報

商品名：トレー付ボトル＆スポンジラック（UKASEL）

価格：￥330（税込）

耐荷重：1kg

サイズ（約）：7.9×18.1×8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480789095

浮かせてキッチンをスッキリ！ダイソーの『トレー付ボトル＆スポンジラック』

悩みが尽きない、洗剤やスポンジなどのキッチングッズの収納方法。収納力の高さは外せないけど、使いやすさや衛生面に配慮することも大事…。

収納グッズ選びが難しい中、ダイソーでいいものを発見しました！『トレー付ボトル＆スポンジラック（UKASEL）』という商品をご紹介します。

洗剤のボトルやスポンジをまとめて収納できる、便利なラックです。

中には2枚の仕切り板が付属しています。スライドさせることで、ある程度収納物のサイズに合わせて位置の調整が可能。

ボトルやスポンジを効率よく収めることができます。

底面には水滴をキャッチするトレーが付いており、シンクを濡らさずに収納できます。

トレーは取り外すことができるので、汚れが気になったら洗ってお手入れすることができます。

さらに、このスポンジラックはフィルム粘着ホルダーで壁に取り付けられるのが嬉しいポイント！フィルム粘着シートなので、跡が残りにくいのも助かります。

シンクの直置きを卒業することで、拭き掃除のたびに物を動かす手間から解放されます！

付属のフィルム粘着ホルダーが2個付いているので、壁面に固定して使用します。タイルやステンレスなど凹凸のないなめらかな面に設置することが可能です。

安定感のある使い心地◎高さもあるからボトルも倒れにくい！

実際に設置してみたところ、ぐらつく様子もなく、安定感のある使い心地。 高さもあるので、ボトルが倒れず快適に使えます。

仕切りで固定しやすいことも相まって、洗剤ボトルやスポンジだけでなく、高さのあるボトル洗いブラシなどの収納にも重宝しそうです。

トレーに水が溜まったら、引き出して水を排水することができるので常に清潔に保てます。

さらに、本体をフィルム粘着ホルダーから取り外すことができる親切設計。汚れが気になった時に丸洗いしやすく、衛生的に保てそうです。

価格は、なんと330円（税込）！この使い勝手の良さでこの価格は、想像していたよりもお手頃で驚きました。

今回は、ダイソーの『トレー付ボトル＆スポンジラック（UKASEL）』をご紹介しました。

キッチンをスッキリ保ちながら、家事の負担も楽にしてくれる優秀アイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。