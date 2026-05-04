“メンズ用”が女子の救世主！夏の心配…をこっそりケアできる100均お助けアイテム

夏の気になる汗。体だけでなく、足も汗やベタつきが気になりますよね。そこでおすすめしたいのが、ダイソーのメンズ用足ふきシート。無香料タイプで、消臭成分重視の商品なので、ニオイでごまかさずキレイにすることができるんです！夏だけでなく、ブーツやパンプスの蒸れが気になる季節にもおすすめ。早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：メンズ すっきり足ふきシート（無香料、26枚）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480707983

足の身だしなみをサポート！ダイソーで見つけた足ふきシート

暑い季節が近づくとサンダルを履く機会が増えますよね。そこで心配になるのが汗やニオイ…。そこでぜひとも手に取ってほしいのが、ダイソーの『メンズ すっきり足ふきシート（無香料、26枚）』です。

お値段は110円（税込）で26枚入りです。

やわらかいシートには洗浄液がひたひたに含まれていて、手のひらよりも一回りほど大きいサイズ感。

ニオイ対策として定評のある「柿渋エキス」と「ミョウバン」が配合されており、香りでごまかすのではなく汗・皮脂・ベタつきを取り除きながら清潔にしてくれます。

無香料なのがうれしい！消臭成分重視のお手入れシート

実際に使ってみるとエタノールによる独特のスッとした清涼感はありますが、不快感はなく、清潔感のある使い心地。自分でも驚くほどシートに汚れが吸着され、拭いたあとはベタつきがなくなり、ピカピカになりました！

汚れ具合にもよりますが、しっかりとふき取りたい場合は片足につき1枚使うと、よりキレイになります。

無香料タイプなので、知人宅にお邪魔する際やお座敷に上がる前にもおすすめ。また、アウトドアなどで近くに水道がないときの応急処置としても便利ですよ。

今回はダイソーで購入した『メンズ すっきり足ふきシート（無香料、26枚）』をご紹介しました。パッケージはメンズ用ですが、無香料で消臭成分配合という点がおすすめポイント。

夏場の汗はもちろん、パンプスやブーツのニオイに悩む女性にもうれしいアイテムなので、ひとつ持っておくと年中活躍してくれます。ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。