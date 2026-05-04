100均の袋が優秀すぎる！「お手入れも楽！」焼きおにぎりもトーストも絶品になる家事楽グッズ

オーブンや電子レンジで調理するのは手軽だけど、庫内の汚れが気になるし掃除も面倒。美味しく調理しながら、お手入れが楽だといいのに…と思っていたのですが、そんな悩みを解消するアイテムをダイソーで発見しました！袋に入れるだけで、オーブンやレンジ調理を楽にしてくれる優れもの。料理も美味しく仕上がります！

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商品情報

商品名：マルチオーブンバッグ（3枚）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：17cm×19cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480642970

オーブン・レンジ調理を楽にする！ダイソーの『マルチオーブンバッグ（3枚）』

オーブンや電子レンジを使用しての調理は手軽ではありますが、庫内の汚れが気になるのと掃除が少々面倒。美味しく調理しながら、お手入れが楽だといいのに…。

そんな悩みを解消してくれるアイテム『マルチオーブンバッグ（3枚）』をダイソーで発見！オーブンと電子レンジでの調理を楽にしてくれるお助けグッズです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

耐熱温度が250°Cまで対応している、袋状の調理グッズです。調理したい食材を中に入れて加熱するだけで、美味しく楽に調理できる優れもの！

アルミホイルやクッキングシートを使わずに済む上、洗って繰り返し使用可能なので節約にもつながります。

フッ素樹脂加工が施されたガラス繊維が使用されており、さらっとした質感です。汚れがこびり付きにくい素材なので洗いやすいのもGOOD。

お手入れが簡単で家事の負担を減らしてくれます！

庫内を汚さず美味しく簡単に調理できる！

実際に焼きおにぎりを作ってみました。袋の中で調理ができるため、細かい米粒などがオーブン内に落ちるのを防ぐことができました。

食べ物のくずや食材の汁が落ちるのを防いでくれるため、醤油の焦げもくっつかなかったのでとても楽！トースターの綺麗な状態をキープしながら、美味しく調理できます。

こんがりとした焼き具合の理想的な焼きおにぎりが完成しました！

焼きおにぎりだけでなく、トーストや焼き魚、冷凍食品の温め直しなど、これ1つで幅広いメニューに対応できて便利ですよ。

少量のおにぎりや魚を焼く際、これに入れて焼くだけで後片付けが劇的に楽になるので、とてもおすすめです！ダイソーの『マルチオーブンバッグ（3枚）』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。