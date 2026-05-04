元テレビ朝日社員の玉川徹氏が4日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。「テンション上がる」出来事について語った。

番組では、3日に福島県郡山市で行われた、テレビ朝日系列のKFB福島放送による「KFBまつり2026」での羽鳥慎一アナウンサーと玉川氏のトークショーの模様を放送した。

2人は2日夕の福島放送の番組にも登場。玉川氏は、翌日のトークショーの来場者に、自身の応援うちわを持ってきてもらえると「アイドルみたいでテンションが上がる」とアピールしたところ、なんとトークショー当日に「玉川」と書かれたうちわが20本もあったという。

玉川氏は、この出来事に「テンション上がるんですよね。本当にうれしいんですよ」と目尻を下げながら話し、松岡朱里アナウンサーは「VTR見ててアイドルかと思いました。BTSかと思いました」とコメントしていた。

ちなみに番組調べによると、これまで“玉川うちわ”は24年10月の秋田県のイベントで1本、昨年6月の山形県のイベントで3本、同10月の愛知県のイベントで3本確認されているという。