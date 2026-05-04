背中ぱっくり“大胆バックレス”…元Jリーガーと交際したヒョミン、後ろ姿で魅せた完璧ボディ

ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが、大胆なドレス姿を披露した。

ヒョミンは最近、自身のSNSを更新し、近況写真を投稿した。

【写真】ヒョミン、大胆バックレス

公開された写真には、白のロングドレスを着用したヒョミンの姿が収められている。長いストレートヘアにブラックのシューズを合わせ、洗練された雰囲気を演出した。

特に背中が大きく開いた、ほぼ紐のみの“バックレス”デザインが視線を引きつけ、無駄のないスタイルが際立っている。

（写真＝ヒョミンSNS）

なお、ヒョミンは2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。2022年1月に3歳年下の元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚したが、わずか2カ月後に破局。その後、昨年4月に金融業界に従事する10歳年上の一般男性と結婚した。

最近では、ヒョミンがKBS2のバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』に出演した際に、友人のジェジュンらが「（ヒョミンの）夫の実物はすごい。学歴、ルックス、人柄すべてが完璧」と口をそろえ、注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名パク・ソンヨン。釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開し、音楽のみならずバラエティでも活躍中。プライベートでは2022年1月、過去にガンバ大阪でもプレーした元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚するも、わずか2カ月後に破局。2025年4月に一般男性と結婚式を挙げた。