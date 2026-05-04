【アナグラムクイズ】「り し あ ど ち」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
一見すると架空の地名のような文字の並びですが、正しく並び替えるとおなじみの単語が隠れています。脳のストレッチ感覚で、制限時間1分以内に答えを導き出せるかチャレンジしてみましょう！
り し あ ど ち
ヒント：最後の文字は「し」
答えを見る
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▼解説
濁点の「ど」をどこに置くかが閃きの鍵でしたね。「千鳥足」は、お酒に酔ってふらふらと歩く様子などを指します。千鳥が歩くときの足跡のように、左右交互に踏み出す様子からきた言葉です。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると架空の地名のような文字の並びですが、正しく並び替えるとおなじみの単語が隠れています。脳のストレッチ感覚で、制限時間1分以内に答えを導き出せるかチャレンジしてみましょう！
問題：「り し あ ど ち」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
り し あ ど ち
ヒント：最後の文字は「し」
答えを見る
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正解：ちどりあし正解は「ちどりあし」でした。
▼解説
濁点の「ど」をどこに置くかが閃きの鍵でしたね。「千鳥足」は、お酒に酔ってふらふらと歩く様子などを指します。千鳥が歩くときの足跡のように、左右交互に踏み出す様子からきた言葉です。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)