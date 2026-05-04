◇F1第4戦マイアミGP 決勝（2026年5月3日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ×57周）

マイアミGP決勝で6位に入ったフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）にレース後、20秒のタイムペナルティーが科せられて順位は8位に下がった。

ルクレールはマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）と3位争いを演じていた最終周にスピンしてフェンスに接触。その後、損傷したマシンを危険な状態で運転した上に、複数回のコースアウトでアドバンテージを得たり、ヘアピンでメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）と接触した、計3つの違反行為があったと裁定された。

また、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）もタイヤ交換後、ピット出口とコースを隔てる白線を越えたとして5秒のタイムペナルティーを科せられた。ルクレールが降格となったため、順位は5位で変わらない。

レースはメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1時間33分19秒273で第2戦中国GPから3連勝。キャリア初から3戦連続となったポールポジション（PP）で3連勝は史上初の快挙だった。マクラーレンのランド・ノリス（英国）が2位、ピアストリが3位に入った。

▽決勝最終順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)フェルスタッペン（レッドブル）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)コラピント（アルピーヌ）

(８)ルクレール（フェラーリ）

(９)サインツ（ウィリアムズ）

(10)アルボン（ウィリアムズ）

(11)ベアマン（ハース）

(12)ボルトレート（アウディ）

(13)オコン（ハース）

(14)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(15)アロンソ（アストンマーチン）

(16)ペレス（キャデラック）

(17)ストロール（アストンマーチン）

(18)ボッタス（キャデラック）

リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）

リタイア ローソン（レーシングブルズ）

リタイア ガスリー（アルピーヌ）

リタイア ハジャー（レッドブル）