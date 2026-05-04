【F1】ルクレールが20秒のタイムペナルティーで8位降格 マシンを危険な状態で運転 マイアミGP
◇F1第4戦マイアミGP 決勝（2026年5月3日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ×57周）
マイアミGP決勝で6位に入ったフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）にレース後、20秒のタイムペナルティーが科せられて順位は8位に下がった。
ルクレールはマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）と3位争いを演じていた最終周にスピンしてフェンスに接触。その後、損傷したマシンを危険な状態で運転した上に、複数回のコースアウトでアドバンテージを得たり、ヘアピンでメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）と接触した、計3つの違反行為があったと裁定された。
また、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）もタイヤ交換後、ピット出口とコースを隔てる白線を越えたとして5秒のタイムペナルティーを科せられた。ルクレールが降格となったため、順位は5位で変わらない。
レースはメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1時間33分19秒273で第2戦中国GPから3連勝。キャリア初から3戦連続となったポールポジション（PP）で3連勝は史上初の快挙だった。マクラーレンのランド・ノリス（英国）が2位、ピアストリが3位に入った。
▽決勝最終順位
(１)アントネッリ（メルセデス）
(２)ノリス（マクラーレン）
(３)ピアストリ（マクラーレン）
(４)ラッセル（メルセデス）
(５)フェルスタッペン（レッドブル）
(６)ハミルトン（フェラーリ）
(７)コラピント（アルピーヌ）
(８)ルクレール（フェラーリ）
(９)サインツ（ウィリアムズ）
(10)アルボン（ウィリアムズ）
(11)ベアマン（ハース）
(12)ボルトレート（アウディ）
(13)オコン（ハース）
(14)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(15)アロンソ（アストンマーチン）
(16)ペレス（キャデラック）
(17)ストロール（アストンマーチン）
(18)ボッタス（キャデラック）
リタイア ヒュルケンベルク（アウディ）
リタイア ローソン（レーシングブルズ）
リタイア ガスリー（アルピーヌ）
リタイア ハジャー（レッドブル）